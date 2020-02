Oroscopo Paolo Fox, 21-23 febbraio 2020/ Vergine, Bilancia in stallo, Cancro e Scorpione flop

Oroscopo Paolo Fox, 21-23 febbraio 2020: Vergine e Bilancia in stallo, Toro e Sagittario…

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quei segni che vivranno un po’ sull’altalena tra il 21 e il 23 febbraio. Vergine: voto 7, anche il segno ha una domenica sottotono e non ci si dovrà strapazzare troppo. Oggi e domani sono invece giornate favorite e si devono sfruttare. Infatti domenica potrebbe essere, come già detto, una giornata difficile alla quale Paolo Fox assegna tre stelle in amore, lavoro e fortuna rispetto alle quattro di oggi e domani. Bilancia: voto 7, alcuni ripensamenti d’amore o ritardi nelle decisioni. Dopo aver zoppicato un po’ in amore oggi e domani (tre stelle) ci si può rialzare nei prossimi giorni magari già da domenica (quattro stelle). Si è stabili sugli altri parametri, segnale che è un momento in cui non è facilissimo prendere delle decisioni e forse nemmeno è consigliato. Toro: voto 7, ci si deve ricordare che si è in deficit per la forza fisica, si deve recuperare. A fronte di due giorni non facili, oggi e domani per i sentimenti, ci sarà una grande ripresa domenica. Rimangono stabili e positivi invece i campi di lavoro e fortuna negli incontri. Sagittario: voto 7, si deve fare qualcosa di nuovo e vivere delle nuove emozioni. Il segno è sempre pronto al cambiamento ed è uno spirito libero per questo potrebbe vivere un momento di evoluzione con l’arrivo della primavera.

Paolo Fox, oroscopo weekend: Gemelli, Scorpione e Cancro flop

Ecco i segni flop del weekend per l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: voto 6.5, questo perché la domenica sarà un po’ sotto pressione a differenza di oggi e domani. Vanno sfruttate infatti le prossime 24 ore, perché poi arriverà una domenica molto complessa sotto diversi punti di vista. Sarebbe meglio dunque agire oggi e domani prima che sia tardi e magari chiudere la settimana con una bella giornata di riposo magari con le persone alle quali si vuole più bene. Incontri decisamente favoriti sabato. Cancro: voto 6, si è indecisi o magari si vive una storia part time che non si sa dove andrà a parare. Sicuramente la questione amore in questi tre giorni non è di facile presa e potrebbe portare anche a qualche dispiacere di troppo. Sarebbe meglio concentrarsi sul lavoro che può offrire delle belle opportunità soprattutto domenica. Chi non lavora potrà però progettare qualcosa per il futuro. Scorpione: voto 6, momento un po’ pesante anche per la forza fisica. Le giornate di oggi e domani sono un po’ complesse. Nelle prossime 48 ore si dovrà dunque fare attenzione a quello che si fa in amore e sul lavoro. Poi da domenica però ci sarà una ripresa che fa ben sperare in vista della prossima settimana.

