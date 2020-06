Oroscopo Paolo Fox 21-26 giugno, classifica segni/ Leone, Scorpione, Pesci e Toro top

Paolo Fox ritorna su DipiuTV per parlarci del suo Oroscopo e della nuova classifica settimanale. Partiamo dai segni che hanno conquistato cinque stelline, fra cui troviamo il Leone. I nati del segno non devono far entrare nel rapporto i problemi legati al lavoro. In questo periodo c’è bisogno di un partner che sostenga. Legami più difficili con Scorpione e Acquario. Le coppie più forti possono vivere emozioni intense. Nelle prossime settimane ci sarà un riavvicinamento, ma solo se verranno tenuti alla larga lavoro e problemi economici. Nel Lavoro bisogna lasciarsi scivolare tutto di dosso, anche se Saturno opposto spinge per far saltare in aria ogni situazione. Novità in arrivo nei primi giorni della settimana. Lo Scorpione è in attesa di segnali dall’estero per l’Amore. Interessanti domenica e lunedì, si possono vivere le avventure con leggerezza. Le coppie che hanno discusso possono recuperare, soprattutto se ci saranno affetto, comprensione e solidarietà. Nel Lavoro si possono fare richieste e accordi, specie il lunedì. In arrivo spese per un figlio e attenzione a mercoledì, un po’ sottotono. I Pesci sono agitati, ma in Amore potrà succedere qualcosa di piacevole fra domenica e lunedì. Magari un ritorno di fiamma o un incontro particolare. Favoriti gli incontri: sarà più facile chiudere i rapporti che non vanno. Le coppie non devono lasciare nulla al caso e chi ha alle spalle una tempesta può recuperare. Chi vuole e può avere figli potrà contare sull’aiuto delle stelle. Nel Lavoro si possono risolvere problemi legali e polverosi. Chi ha subito uno stop a marzo dovrà stabilire le proprietà, magari con l’aiuto di qualcuno un po’ più esperto.

L’Oroscopo di Paolo Fox continua a parlarci delle previsioni per tutti i segni e della classifica settimanale e scopriamo che il Toro ha ricevuto quattro stelline. I single del segno non devono alimentare discussioni e chi ha una relazione da poco deve resistere alle tensioni. Chi si è separato invece deve chiudere la porta con il passato. Settimana positiva per le coppie, anche se c’è qualche dubbio legato alla casa o alla situazione economica. Qualcuno potrebbe avere un ripensamento, ma è possibile pensare già a cosa fare durante l’estate. Nel Lavoro le stelle sono interessanti, a parte mercoledì, quando ci sarà un po’ di agitazione. L’estate aiuterà con i nuovi progetti e si potrà anche creare un modo per risparmiare.

I Gemelli vivono un momento intenso per le emozioni. Le storie ufficiose o parallele invece sono in crisi, a causa di Saturno in buon aspetto che spinge a rimettere ordine. Le coppie non hanno il giusto slancio, ma la Luna nel segno rende il cielo più limpido. Chi ha una crisi in corso bisogna affrontare tutto con calma, specialmente con Ariete e Bilancia. Nel Lavoro si cercano consensi e qualcuno vuole fare qualcosa di più, rimettersi in gioco. Altri invece rimangono ancorati alle proprie convinzioni. Il Cancro deve concentrarsi in Amore per non cedere alle distrazioni. Sole e Luna sono nel segno ad inizio settimana e possono regalare belle emozioni. Le coppie ricevono delle conferme e domenica si potrà parlare di una scelta. Cautela con le spese: Mercurio è nel segno ma Giove è opposto, problemi in arrivo per casa o spese impreviste. Nel Lavoro, il cielo è interessante per chi vuole rimettersi in gioco. Accordi difficili da concludere, ma possibili suggerimenti fra sabato e domenica. L’Acquario ha Venere favorevole e la possibilità di vivere incontri speciali in Amore. Bisogna però capire che cosa si vuole davvero, che cosa c’è da cambiare. Le coppie sono più tranquille, anche se mercoledì ci sarà qualche dubbio. I più fortunati potrebbero decidere di cambiare vita. Nel Lavoro, maggiore soddisfazione per chi lavora in autonomia, grazie a nuovi progetti e cambiamenti già in atto. Attenzione al denaro.

Ultimo gradino della classifica settimanale di Paolo Fox: che cosa ci dice il suo Oroscopo sui segni che hanno registrato tre stelline? Scopriamo tutto su DipiuTV, a partire dall’Ariete: i single non devono essere timidi. Il cielo è agitato e non bisogna avere fretta di muoversi, soprattutto se si vuole ritrovare una persona che piace. Le coppie che hanno alle psalle un momento difficile possono riavvicinarsi. Fine settimana utile per affrontare problemi importanti. Chi è in crisi invece deve trascorrere più tempo insieme. Nel Lavoro, il novilunio fra domenica e lunedì non aiuta. I progetti più grandi procedono, ma i nati del segno si sentono fuori gioco. Agitata la Vergine, per via di un cielo difficile soprattutto per i rapporti con Sagittario e Pesci. Possibili problemi in famiglia e la sfiducia si fa sentire. Le coppie vivono un momento strano per i sentimenti. Magari non tutte sono in crisi, ma venerdì sarà evidente che qualcosa non va. La tranquillità andrà scemando fra sabato e domenica. Nel Lavoro ci sono buone occasioni, anche se il nervosismo non manca. Forse per via di una persona che ostacola oppure perché fare sempre le stesse cose stanca. Le discussioni sono da evitare.

La Bilancia non deve sottovalutare i nuovi incontri. Qualcuno del passato potrebbe fare ritorno e mettere in crisi le sicurezze dei nati del segno. Le coppie devono evitare polemiche fra domenica e lunedì. Stelle agitate per tutti, da tenere sotto controllo. Maggiore cautela con Ariete e Cancro. Nel Lavoro è meglio rimandare un incontro per via del nervosismo. Le cose funzionano, ma accordi e contratti potrebbero non essere ancora del tutto chiari. Il Sagittario è annoiato, anche perché da tre mesi a questa parte sta rimuginando sugli affari di cuore. Ciò che è successo in passato impone una prudenza eccessiva anche nei confronti dei nuovi rapporti. Le coppie devono mantenere la calma e qualcuna potrebbe essere più agitata a causa del lavoro. Possibili tensioni anche nei rapporti con i figli. Nel Lavoro ci sarà un recupero da luglio. Chi lavora in autonomia è in crisi anche per via del denaro. Il Capricorno deve fare attenzione alle giornate di domenica e lunedì, a causa di alcune situazioni poco chiare. Si potrà parlare di ciò che non va nel fine settimana. Anche le coppie sono agitate e le liti non mancheranno, specie domenica. Meglio evitare gli scontri. Nel Lavoro ci saranno chiamate dirette, anche se i grandi vantaggi si fanno attendere. Attenzione a lunedì per via della voglia di discutere. Dalla prossima settimana si recupera.



