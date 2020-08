Oroscopo Paolo Fox, 21 agosto/ Previsioni Acquario, Leone, Ariete, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2020

Ecco altri quattro segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: tra venerdì e sabato ritrova bella energia, ma non trova ancora soldi. Fosse per il segno si sparirebbe per fare qualcosa di nuovo. Se c’è bisogno di un aiuto sarebbe il caso di allargare le amicizie. Questo periodo può portare cambiamento con la possibilità di avanzare nel lavoro anche cambiando ruolo.

Oroscopo Leone: si recupera oggi e domani la passionalità. Ci si dovrebbe dividere in due per fare tutto quello che si ha in mente. Si deve essere cauti con i soldi. Se si hanno maggiori responsabilità pesano. Forse si devono fare delle cose giuste e si è giudicati e questo porta stress.

Oroscopo Ariete: giornata in cui si parte bene, ma nel pomeriggio si torna ad essere polemici. Sembra di essere in battaglia continuamente. Se si è un imprenditore lo si noterà ancora meglio. Situazioni legali hanno messo il segno alle strette. Capacità d’azione ridotta pagando lo scotto di azioni troppo frettolose o fidandosi di persone sbagliate.

Oroscopo Bilancia: se ci si tiene a una persona si deve essere meno polemici. Capitano momenti in cui si è stanchi e si vede tutto nero. Queste aperture sono per ora lontane però arrivano e non si deve quindi temere. Da qui a dicembre si deve rivedere il ruolo in un’azienda, ritrovando un buon equilibrio interiore. Stelle che indicano buone risposte in amore.

