Oroscopo Paolo Fox, 21 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

E’ giunto il momento anche oggi, martedì 21 febbraio 2023, di scoprire l’oroscopo di Paolo Fox direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. L’astrologo della tv ha comunicato la sua classifica dei segni zodiacali odierna: vediamola assieme.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine ci sono intoppi, Cancro amore ballerino, Gemelli incompresi

“Vergine, 2 stelle. Ho grandi notizie per voi per maggio e giugno ma ora ci sono degli intoppi. Di solito il Vergine osserva, aspetta, lascia che parlino gli altri, siete strateghi abili: chi si espone troppo sbaglia. Vi sentite forse anche un po’ giù di corda o magari avete avuto qualche fastidio. Due stelle per il Cancro. Risentite dell’umore che è un po’ ballerino, passate periodi in cui non vi comprendete. Sarebbe il caso di non dare nulla per scontato e soprattutto per l’amore evitate contrasti. Chi ha una storia da tempo forse la rimette in discussione. Gemelli, tre stelle. Qualche dubbio soprattutto su cose che gli altri hanno detto al posto vostro. Se ci sono state persone che hanno detto cose sbagliate dovrete intervenire. Tante incomprensioni soprattutto fra chi ha scadenze o dubbi sentimentali”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia non esponetevi troppo, Capricorno bravi ma…, Pesci manca la scintilla

“Bilancia, 3 stelle. Chi è contro di voi? O siete voi contro qualcuno? Si nota questa veemenza e agitazione in voi che potrebbe essere anche un’arma a doppio taglio. Vi consiglio fino ad inizio maggio di non esporvi troppo. Capricorno, state ripensando a tutte le cose non andate bene. Voi avete un progetto da seguire, il Capricorno è bravo ma solo se fa cose in cui crede, da appassionato. Una prima parte dell’anno faticosa ma con un premio in arrivo e poi questa soddisfazione per le coppie di lavoro e di amore entro metà anno. Pesci, tre stelle. Manca la detonazione che arriverà dal 7 di marzo: ci sarà un consolidamento dei rapporti e la chiusura di ciò che non vi piace più. Cielo importante per mettere alla prova voi stessi e le persone che vi stanno attorno: chi non è con voi è contro di voi”.

Oroscopo Paolo Fox, Leone attenzione a contrasti sul lavoro, Sagittario prova in arrivo, Acquario amore domina, Ariete arrivano conferme, Toro occhio alla famiglia, Scorpione grandi emozioni

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 21 febbraio 2023, con i segni al top: “Leone, 4 stelle. C’è una bella concezione di ciò che state facendo, avete però bisogno del pubblico perchè vi piace essere adulati e assecondati. Nell’ambito del lavoro attenzione ai contrasti, non rovinate cose importanti. Sagittario, una prova in arrivo e spero anche una bella conferma entro metà anno. Avete una Venere che vi rende più belli e affascinanti. Acquario, in questo periodo grandi risorse ma piccole rinunce, amore domina la scena. Ariete, conferme in arrivo entro la metà dell’anno, avete idee vincenti, datevi da fare. Toro, capite cosa sta accadendo in famiglia: se qualcuno vi rema conto va ridimensionato, avete voglia di fare un grande edificio ed ora servono persone che vi danno retta. Scorpione, bella giornata ed emozioni da giocare”.

