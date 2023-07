Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ Finalmente una giornata sì per lo Scorpione, Vergine in cerca di armonia

Oroscopo Paolo Fox: Leone superstar, Marte e Luna spossano un po’ la Vergine

Leone, questo cielo è forte! Se ti dicono che “hai il sole dentro”, l’Oroscopo di Paolo Fox lo giustifica col fatto che tu sei governato dal Sole e a breve questa stella arriverà nel tuo spazio zodiacale. Ecco perché sei così luminoso! Ti prenderai anche una bella soddisfazione nei confronti di una persona e se non sei un tipo vendicativo (di solito la vendetta del Leone consiste nell’indifferenza), certamente potrai sentirti più sereno. Questo cielo fa anche pensare a nuove storie ed emozioni importanti. Nell’ambito del lavoro, hai un grande fascino e forse anche più potere, rispetto a prima.

Vergine, la Luna è nel segno assieme a Marte: se c’è un po’ di stanchezza è normale, però finalmente non vedi più quelle ombre e quelle tensioni che ci sono state, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tra marzo e giugno. Qualunque sia la tua storia personale, che tu abbia chiuso un rapporto che ti faceva soffrire o che abbia voglia di iniziare uno splendido viaggio nel pianeta dell’amore, cerca di trovare soprattutto sintonia con te stesso.

Bilancia, se devi parlare di sentimenti e questioni spinose, aspetta domenica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo in cui ancora, ogni tanto, risentì di qualche fastidio e poi c’è anche chi ha avuto un problema personale e non è al meglio di sé, per colpa di una distrazione. È vero che la seconda parte dell’anno è migliore della prima, sia per il lavoro sia per l’amore, però bisogna essere sempre un po’ cauti, soprattutto quando si fanno degli esperimenti e ci si porta alla soglia del rischio: cerca la tranquillità. In amore, Venere conferma un sentimento e, soprattutto se hai avuto dei problemi, ora sai chi è con te e chi contro di te.

Scorpione, dopo due giorni un po’ tormentati, ben venga questa giornata! Dal giorno 11 è possibile che ci siano state delle tensioni e quindi adesso l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu ti senta molto meglio. Più che altro c’è una situazione di cambiamento che riguarda il lavoro, con forse un po’ troppi pensieri. A causa di un taglio drastico di tipo economico oppure di una scelta che riguarda un’altra azienda o un altro ruolo, sei un po’ spaesato. Chi non può muoversi spera che arrivino delle notizie diverse che portino qualcosa di più, però l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove è in opposizione e quindi ottenere un rinnovo non sarà facile. Se adesso ti stai impegnando in un ruolo molto importante, è normale che tu viva dei ripensamenti.











