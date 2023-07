Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ La Luna opposta non danneggia il Sagittario, il Capricorno vuole amore

Oroscopo Paolo Fox: oggi il Sagittario ha la Luna opposta ma poco male, il Capricorno ha voglia di amore

Sagittario, la Luna oggi è opposta, però nel complesso questa è una giornata interessante. Ci sono forse anche più riscontri a livello di amicizia. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di concentrarsi sull’amore e un po’ meno sul lavoro, non perché le questioni professionali siano bloccate, ma perché si riparlerà di certi temi a te cari da settembre in poi e il cielo di luglio e agosto utile per le relazioni. Quando le stelle sono favorevoli, bisogna sfruttare l’occasione giusta, quindi i cuori solitari si facciano vedere in giro! Invece i legami già esistenti, in questo momento, si possono rafforzare.

Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ Finalmente una giornata sì per lo Scorpione, Vergine in cerca di armonia

Capricorno, il caldo inizia a farsi sentire troppo, ma tu hai bisogno di lucidità mentale, in questo momento. Forse hai tanta voglia d’amare e quest’aumento di temperatura può anche alzare il tasso di desiderio. C’è però chi reclama l’assenza del partner oppure recrimina in continuazione: con queste stelle si può fare un discorso franco e si avrà anche la possibilità di progettare qualcosa di bello in vista dei prossimi mesi. L’Oroscopo di Paolo Fox continua a sostenere che chi ha un rapporto ufficioso da anni voglia convivere, sposarsi o riceverà una proposta in tal senso, mentre chi è già legato potrà fare dei progetti riguardanti la casa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023/ Segni di fuoco top come il Sagittario, ma anche il Capricorno è ok

Oroscopo Paolo Fox: colpi di fulmine per l’Acquario, i Pesci continuano il rinnovamento

Acquario, tutta la settimana riempie la tua vita di eventi, ma anche di dubbi: un lavoro pare iniziare in una certa data, poi questa data viene spostata, perché tu la pensi in un modo e ti devi scontrare con chi la pensa diversamente da te. Le opposizioni planetarie portano sempre questo fermento che corrisponde anche a un eccessivo disagio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni, potrebbe capitare di innamorarsi improvvisamente, però bisogna sempre vivere relazioni “a vista” perché, con Venere in opposizione, dichiarare amore eterno non è del tutto salutare. Chi invece ha una lunga storia, che però pecca dal punto di vista del desiderio, dovrà rigenerarla e fare qualcosa per rivitalizzarla.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023/ Emozioni assicurate per Leone e Bilancia

Pesci, è un momento per fare una scelta di lavoro importante entro settembre. Se ce ne sono, qualche discussione con i fratelli o con i parenti per questioni di proprietà. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che stai attraversando una fase di grandi scelte, con Saturno nel segno e questo riguarda anche l’amore: non bisognerà negarsi nuove esperienze. Eccitante questo cielo per chi vuole rimettersi in gioco: anche oggi!











© RIPRODUZIONE RISERVATA