Oroscopo Paolo Fox, 21 luglio/ Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare altri quattro segni. Il Sagittario in questi tre giorni può iniziare a pensare a qualcosa di importante da sviluppare a partire da agosto. Voi non potete stare senza fare nulla. La vostra mente deve elaborare nuovi piani di azione altrimenti vi annoiate. I giovani hanno bisogno di cose nuove, dovete pensare a progetti o programmi da valutare in vista dell’autunno.

Oroscopo Capricorno: deve parlare in maniera molto serena e chiara alla persona che vi piace. Ogni frase non detta o capita male può diventare un macigno. Alcuni tra voi pensano che si sta meglio da soli e in questo momento siete sulle vostre ma Giove e Saturno dicono che è arrivato il periodo giusto per una scelta.

Oroscopo Acquario: deve avere il massimo del tempo, della forza per riuscire a superare gli intralci che limitano la felicità. Mancano certezze economiche. In amore ci vuole il giusto complice cioè una persona con cui creare una società per azioni d’amore.

Oroscopo Pesci: sono romantici, avete paura di essere colpiti. Da marzo forte stress non solo per gli avvenimenti del mondo ma anche perché tutto è più complesso per voi da vivere.



