Oroscopo Paolo Fox, 21 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Vergine a…

E’ giunto quel magico momento della giornata in cui andiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. Anche oggi, martedì 21 marzo 2023, il noto astrologo della tv ha snocciolato la sua classifica dei segni zodiacali presso il programma I Fatti Vostri: scoprite insieme a noi cosa ci raccontano gli astri per oggi.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine in stand-by, Bilancia ci sono opposizioni, Capricorno in messa a punto

“Vergine, due stelle. Siete in stand-by, ma presto vi accenderete. Non siete fuori gioco ma solo in attesa che le acque si calmino: da maggio direte ‘Terra, terra’. Bilancia, ci sono opposizioni. Se avete una gran voglia di arrabbiarvi con qualcuno non fatelo perchè di recente avete preso tutto di petto e vi siete trovati male. Capricorno, state mettendo a posto alcune situazioni, limando questioni da mettere in regole. Vi trovate contro persone che vi danno colpi bassi, di fronte alle falsità vi mettete in guardia e reagite con la noncuranza: il miglior distacco è l’indifferenza”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro non prendete tutto di petto, Gemelli sfogatevi, Sagittario assecondate il destino, Leone fate pace in famiglia

“Cancro, ci sono tensioni planetarie. Forse avete già ricevuto una buona notizia, ma scommetto che fra un mesetto avrete una sensazione diversa. Già in questo periodo ci sono novità ma l’importante è non prendere tutto di petto perchè non riuscite a scaricare le tensioni. Gemelli, giornata interessante. State facendo molte cose, forse dovete regolare la vostra vita, si rischia di essere un po’ stanchi. I Gemelli hanno sempre un furore da sfogare e la giornata di oggi va bene. Sagittario, nuova regola del gioco. Alcuni equilibri stanno saltando o già sapete che entro poche settimane dovrete cambiare tutto perchè tutto cambia attorno a voi. Il destino sta cambiando la vostra esistenza e dovrete assecondarlo. Leone, se vivete un legame sentimentale dove spesso siete uno contro l’altro o non riuscite a stare sereni allora le regole del gioco diventano spietate quindi fate pace in famiglia o ritrovate l’amore, senza dare per scontato i sentimenti”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro grandi opportunità, Scorpione cielo per le relazioni, Acquario occhio all’amore, Pesci conferme in arrivo

E come sempre concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e la classifica dei segni zodiacali con le posizioni al top: “Toro, potreste regolare la vostra vita sulla base di ottime possibilità, ovviamente si ha successo su ciò che si ha costruito in passato: grandi opportunità. Scorpione, cielo importante per relazioni sociali, attenzione ai legami con Leone e Acquario. Ariete, grandi carte vincenti e stagione per successi personali, Acquario libertà non ha prezzo ma in amore bisogna imporre delle regole entro maggio, chiudo in bellezza con i Pesci che ha una stagione vincente. Potreste tornare indietro sui vostri passi se avete lasciato qualcosa a cui tenete, conferme in arrivo anche in amore”.













