Oroscopo Paolo Fox, 21 settembre 2025: Scorpione incandescente, Sagittario avventuroso e Capricorno alla ricerca di equilibrio.

Eccoci con la seconda parte dell’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 21 settembre 2025. Quali sono le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco? Ci attendono tante novità e colpi di scena in amore e a lavoro: alcuni segni si troveranno a conoscere persone speciali, altri ricominceranno a viaggiare.

Oroscopo Paolo Fox, 21 settembre 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: oggi 21 settembre 2025 gli amici della Bilancia sono guidati dall’armonia delle coppie ma anche i single stanno per fare incontri importanti. A lavoro finalmente pianificate le vostre mosse per fare carriera e non restare indietro. Tanta positività anche in salute: l’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia di riposarvi per ritrovare serenità.

SCORPIONE: i nati sotto il segno dello Scorpione vivono emozioni profonde: chi è single avrà grandi attrazioni verso nuove persone, mentre a lavoro siete pieni di idee. Cercate di non cadere negli eccessi ma di ascoltare quello che vi dice il corpo, lui sa quando dovete fermarvi.

SAGITTARIO: in questo periodo gli amici Scorpione si trovano a vivere un momento straordinario. Hanno voglia di libertà e le coppie ritrovano tanta complicità. Si prevede un periodo di grandi viaggi lavorativi, progetti creativi di carattere internazionale.

Oroscopo Paolo Fox, 21 settembre 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: i nati sotto il segno del Capricorno vivono un periodo particolare: anche se tutto sembra tranquillo, l’Oroscopo Paolo Fox vi dice che ci saranno grandi sorprese e importanti riflessioni dietro l’angolo. Periodo ottimo per le coppie, che si rafforzano sempre di più, mentre i single devono stare attenti alle nuove relazioni.

ACQUARIO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox avete bisogno di accogliere l’energia che porta con sè questo periodo particolare. Anche le coppie che stanno insieme da tanto tempo stanno vivendo tutto con grande entusiasmo. La salute vi chiede di fermarvi e imparare a sfogare meglio la vostra creatività.

PESCI: cari amici dei Pesci, per voi è il mese all’insegna dell’amore. Le coppie rafforzano la loro profonda intesa e si rafforzano gli obiettivi assieme. A lavoro riceverete una proposta molto importante, mentre riguardo alla salute in questo periodo potreste essere molto stressati rispetto al solito, per questo è meglio fermarsi e cercare di capire in che direzione andare.