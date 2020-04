Oroscopo Paolo Fox, 22-23 aprile 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Cancro flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 22-23 aprile 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per i giorni 22 e 23 aprile 2020 ci porta ad analizzare i segni al top. Ariete: la Luna è nel segno e sta regalando una crescita importante in questo periodo, anche se tutti attraversano un periodo non semplicissimo a causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo. Domani la Luna andrà a toccare con attenzione le finanze, facendo capire che non è un grande momento nonostante la crescita evidente. Toro: il segno oggi sta vivendo una giornata interessante grazie a Giove e Sole positivi. Già da domani la Luna attiva regalerà ulteriore crescita con due giornate che porteranno a trovare finalmente la quadratura del cerchio.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Leone, Gemelli e Scorpione?

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox va avanti così. Leone: Venere favorevole invita a vivere situazioni interessanti soprattutto in amore. C’è bisogno di grande coraggio per affrontare i prossimi giorni. Il segno è fatto di carne e ossa quindi potrebbe soffrire un po’ di stanchezza e con la difficoltà a trovare un po’ di serenità. Gemelli: il segno sembra davvero molto interessato all’amore, unico campo al momento di interesse per la vita del segno. Nonostante questo sarà importante già da domani fare attenzione a non desiderare una persona stando insieme a un’altra. Queste situazioni non possono portare a niente di buono. Scorpione: la giornata di oggi è ancora molto interessante e si devono fare le cose che da tempo ci si era messi in testa, il rischio è di rimandare a giovedì e venerdì che saranno delle giornate davvero pesanti e in cui potrebbero nascere dei conflitti.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Ecco i segni flop tra oggi e domani seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Cancro: il segno vive delle tensioni non facilissime da superare. Da domani entra una Luna interessante nel segno che potrebbe permettere di vivere una bella crescita nonostante Giove rimanga opposto. Non tutto si è sbloccato, serve tempo. Vergine: si deve cercare di fare chiarezza soprattutto per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Nelle prossime 48 ore il segno vivrà di una forza davvero eccezionale. L’augurio è quello di poter vivere dei contatti positivi in grado di creare ottime possibilità future. Bilancia: la Luna opposta da un po’ di tempo sta creando pressione al segno. Tra poche ore e nei prossimi giorni il segno potrà però definitivamente dire addio a un inizio di settimana pesante. Ora c’è grinta e determinazione per raggiungere i risultati che ci si era prefissati.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Sagittario, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi tre segni. Sagittario: si deve stare attenti in amore a non discutere troppo con gli altri, il rischio è quello di trovarsi a vivere delle rotture. Presto il segno però potrebbe rinascere con i prossimi giorni che potrebbero regalare delle soluzioni dal punto di vista pratico. Capricorno: la giornata di oggi risulta ancora un po’ frastornata anche se di crescita rispetto alle precedenti. Da domani si può iniziare a sperare in una vittoria, tra giovedì e venerdì infatti si potrebbe fare il primo passo verso un successo che si insegue da tempo. Acquario: il segno vive una tale confusione che è impossibile capire cosa si vuole veramente. L’amore può regalare buone soluzioni già dai prossimi giorni. Questo è un momento però di grandi indecisioni in cui si dovrà trovare la forza per fare la quadra. Pesci: si deve fare attenzione soprattutto al campo dell’amore. Venere è dissonante e può creare delle grandi confusioni. Si deve parlare in maniera chiara a chi è intorno. Piccoli problemi vengono alla luce collegati a situazioni difficili legate al passato.



