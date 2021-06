Oroscopo Paolo Fox 22-23 giugno/ Novità in amore per l’Ariete, Bilancia favorita…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22-23 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Con I Fatti vostri ormai in vacanza da qualche settimana, Paolo Fox continua a fare le previsioni per l’oroscopo in radio e attraverso la sua App Astri di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 22 giugno, e per domani, mercoledì 23 giugno? Per l’Ariete potrebbero arrivare buone novità in amore, abbiate ancora un po’ di pazienza. Sul lavoro non perdete il coraggio di ripartire e imparata ad accettare gli imprevisti. Il Toro deve mantenere la calma in amore: evitate di litigare inutilmente. Sul lavoro è il momento di seminare. Cattive notizie per i nati sotto il segno dei Gemelli: nelle prossime ore nervosismo e disagio irromperanno nella vostra vita di coppia. Sul lavoro è necessario un cambio di rotta. È arrivato anche il momento di risparmiare. Oggi e domani sono giornate interessanti in amore per il Cancro: giugno potrebbe concludersi con un’emozione inaspettata. Nel lavoro occorre diplomazia. La giornata di oggi, invece, sarà conflittuale per il Leone, cercate di mantenere la calma. Da domani le cose miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro, contate sull’influsso della Luna che porterà positività. La Vergine risente della Luna dissonante che tornerà però attiva a breve. Sul lavoro non è ancora arrivato il momento di agire.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi e quella di domani vedranno la Bilancia favorita dalla stelle. Venere dal 27 giugno sarà favorevole: non perdete l’occasione per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro è arrivato il momento di pensare in grande. Nella giornata di oggi i rapporti dello Scorpione con le persone vicine saranno più positivi, ma domani le stelle porteranno qualche malumore. Sul lavoro, invece, non è il momento di strafare. Per il Sagittario la giornata di oggi si preannuncia molto positiva per i sentimenti: la Luna inizia un bel transito nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non è un periodo brillante. Non mancano tensioni in amore per il Capricorno: fino a domenica evitate conflitti. Sul lavoro le novità vanno gestite con prudenza. L’Acquario risente della Luna dissonante, che influenza anche i sentimenti. Capitolo lavoro: è il momento di ripartire. Oggi i Pesci hanno molta energia positiva: particolare sintonia con il Capricorno. Cercate di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti lavorativi.

