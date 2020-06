Oroscopo Paolo Fox 22-23 giugno/ Previsioni oggi-domani: Ariete flop, Cancro top

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi-domani: segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Toro: questa sarà una giornata interessante anche se c’è da dire che in amore ci potrebbero essere altre dispute. C’è un certo nervosismo latente che va tenuto sotto controllo. Domani forse sarà meglio tirare un po’ il freno a mano. Cancro: nel segno ci sono i transiti positivi di Luna e Sole. Si cresce e si possono fare dei progetti anche per il futuro. Il cielo rimane carico di aspettative anche grazie a una Luna che strizza l’occhio anche nei prossimi giorni.

Vergine: il segno sta crescendo, pronto a dare una svolta verso il futuro. Alcune difficoltà possono creare imbarazzo, ma non saranno sicuramente insormontabili. Nelle prossime ore ci si potrà concentrare sul lavoro. Acquario: dal passato potrebbero tornare delle amicizie intriganti che magari potranno portare a qualcosa di più. Anche sul lavoro presto potrebbero esserci delle risposte. A luglio si riacquisterà forza e vitalità. Pesci: Venere è dissonante, mentre la Luna è favorevole. Sul campo del lavoro si può discutere con Venere dissonante che porta ulteriori disguidi da domani. A luglio però Venere tornerà favorevole e allora si potrà pensare all’amore.

Scopri i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare i segni flop. Ariete: si vivrà una giornata di grande agitazione e domani non andrà di certo meglio col segno che si sente sotto pressione. Si dovrà aspettare luglio per la ripresa quando finalmente Marte entrerà nel segno a regalare qualcosa di buono. Gemelli: Vergine e Sagittario sono due segni con i quali ci si incrocia spesso, ma in questo periodo si dovrà essere prudenti. A luglio sarà il momento di spiccare il volo con delle stelle davvero molto intriganti. Leone: un sentimento potrebbe essere messo a dura prova. Si devono fare delle scelte intelligenti in amore. La pazienza potrebbe essere messa alla prova, ma da domani ci sarà l’aiuto di una Luna intrigante. Luglio potrebbe rappresentare un ulteriore crescita personale.

Bilancia: la Luna risulta dissonante e potrebbe portare a qualche complicazione. In amore già da domani si potrebbero accusare dei problemi. Mentre sul lavoro a luglio potrebbero verificarsi delle complicazioni. Scorpione: c’è bisogno di ritrovare una certa tranquillità. Questo è un momento in cui ci si può proiettare verso il futuro. C’è da mettere in chiaro qualcosa in amore. Attenzione alle uscite. Sagittario: il rischio è quello di discutere col partner in questi giorni che si rivelano comunque pieni di possibilità intriganti. Domani si andrà a ritrovare l’equilibrio che non c’è stato negli ultimi giorni. Capricorno: la Luna continua ad essere opposta, per questo forse sarebbe meglio evitare di insistere per quanto riguarda il campo sentimentale. Alcuni potrebbero ritrovarsi a fare buon viso a cattivo gioco soprattutto sul lavoro.



