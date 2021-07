Oroscopo Paolo Fox 22-23 luglio 2021/ Ariete sottotono, Pesci favoriti dalla Luna

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22-23 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 22 luglio, e per domani, venerdì 23 luglio? La giornata sottotono per i sentimenti per l’Ariete: evitate inutili discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ preoccupati per le vostre finanze. I nati sotto il segno del Toro sono messi a dura prova da alcune discussioni familiari. Tenete duro. Sul lavoro attenzione a chi vuole mettervi i bastoni fra le ruote. La giornata di oggi darà ai Gemelli la possibilità di chiarire eventuali dissidi in amore: non temete di dire ciò che pensate a chi vi sta vicino. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle spese. Tensioni di troppo per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, usate bene la testa. Oggi il Sole entrare nel segno zodiacale del Leone: in arrivo forza e coraggio per affrontare i problemi, in amore e non solo. Incontri promettenti per la Vergine: oggi la Luna non è più in posizione contraria. Sul lavoro avete una bella creatività, ma ci sono questioni economiche che vi preoccupano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 luglio 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la giornata di oggi potrebbe partire con qualche dubbio di troppo per la Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione alle parole. A breve i nati sotto il segno dello Scorpione potranno vivere i sentimenti con maggior intensità. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una giornata positiva. Per i nati sotto il segno del Sagittario è arrivato il momento di risolvere problemi della sfera sentimentale. Da qui alla fine del mese potranno arrivare risposte sul lavoro. Il Capricorno ha la Luna nel segno: gli amori appena sbocciati potranno prendere il volo. Per quanto riguarda il lavoro, accogliete le novità e i cambiamenti con coraggio. Nella giornata di oggi saranno favoriti i sentimenti per l’Acquario: le stelle giocano a vostro favore. Sul lavoro avete bisogno di nuove entrate. La Luna favorevole permette ai Pesci di guardare al futuro con grande ottimismo e serenità. Conferme in arrivo sul lavoro.

