Oroscopo Paolo Fox 22-23 maggio 2020/ Previsioni oggi e domani Ariete top, Pesci flop

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani previsioni 22-23 maggio 2020: Ariete e Toro al top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top per oggi e domani. Ariete: quattro pianeti sono davvero importanti in questo momento e regalano una crescita sotto diversi punti di vista. Sul lavoro finalmente si ritroverà la possibilità di andare sui binari giusti. Nelle prossime giornate il segno sarà però nervoso e agitato, ma entro la fine del mese potrà mettere in piedi progetti interessanti. Toro: alcuni del segno vogliono portare avanti un progetto importante con la propria dolce metà. Sul lavoro però si è davvero stanchi e in difficoltà nella gestione delle proprie forze. Il weekend invita a vivere l’amore a 360°. Si è maggiormente disponibili a parlare.

Bene Gemelli, Cancro e Vergine

Gemelli: il segno ha una carica in più in questo momento, con la voglia di fare scatti in diversi settori della vita personale. Sul lavoro alcune situazioni saranno gestite in maniera attenta, con le promesse che verranno mantenute. Domani però si rischia di vivere alcune esitazioni con la noia pronta a creare dei problemi. Cancro: per l’amore la situazione è molto intrigante, regala una crescita sotto diversi punti di vista. I nati sotto questo segno potrebbero ricevere davvero una gran bella notizia. Da domani si accendono emozioni importanti e che permettono al segno di trovare stabilità. Vergine: risulta molto importante cercare di evitare problemi e litigi. Si deve accettare quello che viene in questo momento, senza trovarsi a vivere tutto con pressione e insofferenza. Da domani ci sarà una Luna decisamente favorevole e in grado di regalare sorprese, ma tutto si deve prendere con le pinze.

Bilancia, Capricorno e Acquario in crescita

Bilancia: il cielo è decisamente dalla parte del segno con Saturno che è ormai definitivamente uscito dall’opposizione. Si chiuderà la settimana in crescendo con delle buone sensazioni. Sul lavoro potrebbe arrivare una nuova proposta. Capricorno: tornano delle emozioni veramente positive con un recupero interessante. Da domani ci sarà però da gestire l’emotività nonostante sia un momento in cui ci sono parecchie certezze. Acquario: la Luna è favorevole con Venere e Mercurio buoni che regalano un venerdì davvero intrigante. Domani tutto potrebbe andare persino meglio perché alla schiera di pianeti favorevoli si aggiungeranno Sole e Luna.

Leone, Scorpione, Sagittario e Pesci segni flop

Ecco i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per il 22-23 maggio 2020. Leone: la Luna crea dei problemi, è stressante e obbliga il segno a vivere delle situazioni di non facilissima gestione. Da domani però cambia tutto con la Luna che diventerà favorevole e questo porterà a un’improvvisa inversione di marcia. Scorpione: si vive un momento decisamente negativo. Nonostante questo si potrà pescare dal passato per recuperare eventuali emozioni che da domani diventeranno migliori e regaleranno una crescita seppur flebile interessante. Sagittario: il segno è decisamente stanco e nervoso. Sul lavoro ha accusato diversi problemi. Nelle prossime ore si aprirà un weekend un po’ complesso con l’energia che improvvisamente potrebbe calare. Pesci: il segno cerca delle dimostrazioni d’amore dalle persone che ha vicino. Sul lavoro si cerca stabilità e si potrebbe trovare una conferma. Da domani però attenzione, si dovrà essere maggiormente prudenti perché ci sarà un po’ di nervosismo da calmare.



