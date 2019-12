Oroscopo Paolo Fox 22-27 dicembre/ Acquario e Gemelli al top

QUALI SONO I SEGNI AL TOP DELLA SETTIMANA SECONDO L’OROSCOPO DI PAOLO FOX?

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala ancora una volta le sue previsioni e la tanto attesa classifica settimanale, uno degli appuntamenti più seguiti dai lettori di DipiuTv. Cinque stelline per il Toro: Venere inizia un transito particolare e premia i single con incontri interessanti. Attenzione però ai conflitti in casa, anche se tutto potrà essere risolto la settimana prossima. Pazienza invece con figli e genitori: magari per le coppie storiche potrà voler dire non dire tutto ciò che si pensa. Nel Lavoro, Saturno e Giove favorevoli dissolvono nel nubi del dubbio per una nuova responsabilità in arrivo. Entro fine anno qualcuno potrebbe ricevere una bella notizia.

L’Acquario ha Venere nel segno e diventa sicuro negli affari di cuore. Bisogna prendere una direzione, fare una scelta. Aprirsi potrebbe aiutare a superare i dubbi dovuti ad una relazione. le coppie pensano ai progetti per il futuro, qualcuno prevede persino di lavorare con il partner. Le coppie solide potranno contare su un 2020 davvero importante. Nel Lavoro, ripartono i progetto bloccati negli ultimi due anni. Qualcuno però è indeciso sul portare avanti una collaborazione. I Gemelli sono fra i segni ad aver guadagnato quattro stelline. I cuori solitari possono pensare ad un nuovo amore, dato che Giove non è più contrario. Venere è favorevole e regala positività. Le coppie devono muoversi e grazie all’influenza di Venere aumenterà la passione. Si recupera. Nel Lavoro bisogna progettare le azioni da compiere al più presto. Le possibilità di ricevere informazioni valide aumentano grazie a Mercurio. Si rafforzano contratti e associazioni interessanti.

