Oroscopo Paolo Fox 22-27 dicembre/ Cancro, Leone, Scorpione, Bilancia settimana flop!

Oroscopo settimanale: indecisione per Cancro e Leone

L’Oroscopo di Paolo Fox e la classifica settimanale ci rivela quali segni hanno ottenuto tre e due stelline. Su DipiuTv scopriamo che l’Ariete fa parte del primo settore, anche se i single metteranno in discussione le proprie emozioni. Chi è alla ricerca di una storia, potrebbe fare un incontro speciale, ma attenzione alle polemiche. Le coppie devono risolvere molti dubbi e non è semplice. Natale regala serenità. Nel Lavoro bisogna portare avanti ciò in cui si crede, ma meglio tenersi alla larga da alleanze a tempo o nate all’improvviso. Qualcuno potrebbe ricevere una conferma. Il Cancro avrà tanti pianeti contrari a Santo Stefano. Il consiglio è di non essere critici, di non cedere alle urla. Qualcuno potrebbe riavvicinare un amore del passato. Le coppie sono indecise, magari rimanderanno delle scelte. Il nervosismo aumenterà dopo Natale. Nel lavoro ci sono buone prospettive nei prossimi mesi, si instaurano collaborazioni, anche se per ora sono previsti attriti con superiori e soci.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Leone ha Venere in opposizione e le difficoltà aumentano, così come la stanchezza. Forse i nati del segno sono un po’ scoraggiati in Amore. Le coppie devono parlare con chiarezza, ma senza venire meno alla diplomazia. Possibili contrasti per via di una maggiore stanchezza e stress. Nel Lavoro, aumentano le uscite e persino i dubbi per il futuro. Qualcuno riceverà però una buona conferma e per questo è meglio non essere pessimisti. Cautela per lo Scorpione: Venere alimenta la divisione fra ragione e cuore. Qualsiasi conflitto di questo periodo è frutto della stanchezza e non di problemi reali. Le coppie devono essere calme, soprattutto se di recente c’è stato un cambiamento. Qualche lite e ostacolo da risolvere. Fatica nel Lavoro, più stress. Natale sarà comunque emozionante, ma non bisogna cedere ad un impegno fisso al sapore di monotonia. Due sole stelline per la Bilancia, ancora perplessa per ciò che è accaduto ad inizio mese. Bisogna superare tutto, anche se la paura non manca. Calo a Santo Stefano per la fiducia in se stessi. Le coppie perdono la calma, soprattutto se qualcuno preme perché l’altro faccia una scelta per il 2020. Soddisfazioni in arrivo per chi ha figli. Nel Lavoro non bisogna fare rinunce, anche se alcuni progetti verranno chiusi in primavera.

