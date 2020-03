Oroscopo Paolo Fox 22-27 marzo 2020/ Bilancia e Scorpione settimana difficile

OROSCOPO PAOLO FOX, BILANCIA E SCORPIONE FATICANO

Proseguiamo il viaggio tra i segni con l’Oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica settimanale. Due stelline per la Bilancia, tesa al punto che potrebbe perdere le staffe fra martedì e mercoledì. Qualche relazione verrà messa sotto la lente d’ingrandimento per capire come va. Le coppie dovranno rimandare dei progetti perché uno dei due ha cambiato qualcosa nel proprio lavoro. Rimane però la volontà di realizzare un’unione per tutti coloro che fino ad ora hanno agito senza regole. Nel Lavoro bisogna puntare tutto sull’organizzazione. Cambiamenti possibili per chi lavora in modo indipendente. In generale, meglio non stancarsi.

Lo Scorpione ha ancora Venere in opposizione e qualche difficoltà in Amore. Meglio attendere i cambiamenti del pianeta prima di rinunciare ad una relazione. Chi è single si dovrà dare da fare. Agitate le giornate attorno a venerdì. Le coppie sono polemiche, taciturne, impegnate in diversi problemi da risolvere. Chi è forte riuscirà a mantenersi a galla anche in questo periodo di tempesta. Nel Lavoro, è possibile ricevere delle soddisfazioni nel fine settimana. Soprattutto per chi ha un’attività che riguarda i contatti.



