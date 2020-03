Oroscopo Paolo Fox 22-27 marzo 2020/ Gemelli, Ariete, Vergine, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE: FASTIDI PER ARIETE E VERGINE

Paolo Fox ci regala ancora la classifica settimanale: su DipiuTv, il suo Oroscopo punta i fari sui segni che hanno centrato quattro stelline. L’Ariete vive dei piccoli fastidi finanziari. Meglio pensare all’amore e togliere il freno a mano. Cautela nel mettere in discussione un rapporto. Le coppie recuperano in previsione di un aprile molto indulgente. Qualcuno si riavvicinerà, ma solo se entrambi lo vorranno. Nel Lavoro si può recuperare, ma occorre tempo. Molti nati del segno hanno affrontato dei cambiamenti di recente oppure stanno per farlo. I Gemelli possono ricevere buone opportunità per gli affari di cuore. L’importante è non chiudersi. Venere sta per entrare nel segno e sarà possibile definire i nuovi rapporti. Le coppie in crisi devono dimenticare tutto e concentrarsi su altro. Venere si avvicina, così come la possibilità di recuperare la relazione. Nel Lavoro ci potranno essere dei miglioramenti economici e buone notizie in arrivo.

La Vergine si dovrà dedicare ai sentimenti storici e riprendere dialoghi interrotti. Domenica potrebbe sorgere qualche perplessità, ma il fine settimana sarà utile per chiarire alcune situazioni. Le coppie affrontano spese per la casa o per progetti importanti. Cautela nel prendere delle decisioni. Nel Lavoro bisogna tenere d’occhio il portafoglio fino all’11 di aprile. Qualche progetto ritarda, mentre le nuove idee nasceranno nella prossima stagione. I Pesci non sono tranquilli in Amore. Qualche tensione possibile nel week end, ma in generale ci sarà un ritorno della passione. Venerdì e sabato utili per farsi avanti. Molte coppie hanno preso le distanze, ma ora sarà necessario rimanere in famiglia. Possibili dubbi da risolvere: la chiave è la comprensione. Nel Lavoro sarà bene non cedere alla collera, ma puntare tutto sulla tranquillità. Meglio osservare e riflettere, portare avanti i progetti più recenti.



