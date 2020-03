Oroscopo Paolo Fox 22-27 marzo 2020/ Leone, Capricorno e Acquario al top

La classifica settimanale di Paolo Fox è tornata: cosa dice il suo Oroscopo sui segni più fortunati? Cinque stelline per il Leone, ci svela l’astrologo su DipiuTV. I nati del segno sono nervosi e indecisi ad inizio settimana, impegnati nella verifica di un amore. Particolari i giorni di mercoledì e giovedì. Le coppie sono volenterose, ambiziose. Soluzioni dietro l’angolo e un bel po’ di coraggio per migliorare. Nel Lavoro le stelle promettono di realizzare. Chi ha un’idea deve coltivarla. Il Capricorno si lascia alle spalle le tensioni di inizio mese e ritorna stabile. Si potrà riappacificarsi. Martedì giornata utile per agire, ma la migliore sarà venerdì. Le coppie possono riflettere e tenere lontane le polemiche, soprattutto ad inizio settimana. Chi ha una crisi nel passato potrebbe essere a rischio. Nel Lavoro non bisogna discutere, specie se le liti sono inutili. Venerdì interessante, mercoledì sottotono.

L‘Acquario ha Venere in transito interessante: da aprile le stelle saranno favorevole. Possibili incontri speciali, magari a metà settimana. Le coppie devono puntare tutto sulla comprensione e tenere a distanza le avventure. Non è il caso di tradire o fare scelte azzardate. Nel Lavoro c’è qualche problema di organizzazione. Inizio settimana teso, giornate centrali più interessanti. Meglio pensare a pianificare per non cedere alla rabbia.



