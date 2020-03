Oroscopo Paolo Fox 22-27 marzo 2020/ Sagittario, Cancro e Toro settimana in calo…

PAOLO FOX, OROSCOPO TORO E SAGITTARIO IN RIPRESA

Paolo Fox e il suo Oroscopo continuano a rivelarci la classifica settimanale, parlandoci dei segni che hanno ricevuto tre stelline. Su DipiuTv, l’astrologo si concentra sul Toro, in ripresa e con qualche bella novità in arrivo. Venere è rimasta nel segno per molti giorni e forse sono nati degli amori. Le coppie sono meno tese, anche se reduci da un periodo difficile. La passione ritorna nel fine settimana. Nel Lavoro ci si dovrà impegnare di più e recuperare il terreno perduto. Per questo ci si potrebbe sentire un po’ stanchi e forse cedere a qualche discussione banale. Il Cancro ha Giove in opposizione e tante insoddisfazioni da gestire. L’Amore non è avvantaggiato dalla situazione astrale e bisognerà trovare il coraggio per riuscire ad ottenere un po’ di serenità. Le coppie possono sfruttare occasioni favorevoli, ma cautela nei giorni centrali della settimana per via di un aumento della tensione. Nel Lavoro si ricostruisce, si rivedono le certezze. Qualche progetto sarà in ritardo e i nati del segno potrebbero rivelarsi ansiosi.

Il Sagittario sente il desiderio di sognare e credere di nuovo nell’Amore. Da qualche giorno però sono ritornate le incomprensioni, da evitare. Qualcuno dovrà fare una scelta drastica, magari perché sente un’attrazione verso chi è già impegnato. Le coppie vedranno i progetti ritardare oppure riceveranno delle notizie. Chi ha il partner giusto troverà la complicità utile per pensare ad un trasferimento. Nel Lavoro non bisogna sottovalutare le nuove idee, anche se possono essere rimandate. Si potrà sperimentare, ma in generale non ci si arrenderà di fronte agli ostacoli.



