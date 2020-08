Oroscopo Paolo Fox, 22 agosto/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i primi quattro segni del quadro astrologico. Ariete: Tra oggi e domani potrebbe nascere l’esigenza di sollevare alcune questioni, generando qualche tensione in famiglia. Nonostante in queste ore la voglia di far valere le proprie ragioni sia tanta, sarebbe meglio esporsi poco per non rischiare che quanto detto possa ritorcersi contro.

Oroscopo Toro: Questo weekend sembra preannunciarsi piuttosto pesante: una grande instabilità emotiva si somma ad un diffuso malessere fisico e mentale. Le problematiche legate all’aspetto lavorativo ed economico potrebbero creare preoccupazioni capaci di ripercuotersi anche sulle relazioni.

Oroscopo Gemelli: La Luna in aspetto favorevole sembra incoraggiare gli incontri. In queste giornate la tendenza al dialogo e le spiccate abilità sociali potranno trovare terreno fertile per esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Oroscopo Cancro: Nonostante una buona situazione astrologica, regalata da un transito di Venere nel segno che potrebbe regalare grandi emozioni, qualcuno potrebbe trovarsi ad essere più sensibile del solito avvertendo in maniera eccessiva possibili incomprensioni. Per evitare di incorrere in reazioni eccessive sarebbe bene cercare di evitare di innervosirsi troppo.



