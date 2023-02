Oroscopo Paolo Fox, 22 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a…

Siamo giunti a mercoledì 22 febbraio 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto sull’oroscopo di Paolo Fox. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, scopriamo cosa ci dicono gli astri con la classifica dei segno zodiacali.

“Pesci, 2 stelle, agitazione e tensione che bisogna scaricare. Tante persone pensano che vogliono liberarsi di un peso. Potrebbe essere legato il tutto a dei ricordi, vorrebbero tornare ad essere padroni di se stessi e questo porta ad una revisione dei rapporto. Cancro, 2 stelle, le stelle cambieranno ma ora non siete sereni. E’ come vivete le cose: se prendete tutto troppo di petto e vi rendete conto che non siete ascoltati come vorreste, sarà normale prendersela, massima attenzione nei rapporti poco chiari soprattutto oggi e domani, ma non sentitevi incompresi. Sagittario 3 stelle. Spesso ci sono piccoli ripensamenti. Oggi situazione interessante per il cuore ma siete agitati e ogni tanto perdete la traiettoria. Prudenza nei rapporti con i segni dei Pesci e dello Scorpione. Gemelli, giornate di revisione di accordi e contatti. Dovete essere un po’ più sereni e tranquilli. Non vi piace attendere il destino, volete inventarlo e anticiparlo ma ogni tanto serve tranquillità, anche in amore”.

“Acquario, giornate in cui bisogna fare i conti con il passato e capire se si possono attuare rivoluzioni. Non sempre si può fare tutto ciò che si vuole, gli Acquario vincenti sono quelli che si sposano con la necessità di conservazione, indispensabile per stare meglio. Prudenza nelle relazioni un po’ ossidate: inventate ma meglio restare con i piedi per terra. Capricorno settimana di rogne e tensioni ma è solo un periodo di attesa e revisione. Sapete perchè voi siete forti? Perchè dite la verità, siete di poche parole ma sono parole giuste: le persone apprezzano il vostro modo di essere diretti. Per i nati Vergine, piano piano si recupera. Voi ragionate molto, non vorrei che vi siano fastidi anche un po’ psicosomatici, comunque l’acciacco va e poi passa. Vi consiglio di osservare, è un periodo in cui è meglio fare richieste al momento giusto: tutti i giochi non sono ancora fatti”.

Come sempre l’oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni dello zodiaco si chiude con le prime posizioni: “4 stelle per il Leone. Siete più affascinanti anche se solitamente non lo siete. Cercate di trovare persone che vi danno retta, spesso vi innamorate di chi vi respinge: la preda è molto intrigante. Bilancia, 4 stelle. O aizzate gli animi o attorno a voi ci sono persone poco rispettose. Piccole vicende private vanno gestite con attenzione. Scorpione, avete necessità di ritrovare un po’ di serenità anche a livello emotivo, andiamo incontro ad un fine settimana importante, non vi isolate: una scelta da fare da completare a fine aprile. Ariete, mondo dalla vostra parte. Ci sono molti ostacoli e li supererete. Toro, giornata efficiente, preparatoria per un grande periodo primaverile: se qualcuno non vi segue dovrete redarguirlo”.

