Oroscopo Paolo Fox, 22 luglio/ Previsioni Scorpione, Toro, Ariete, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 luglio 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, 22 luglio, ci porta ad analizzare altri quattro segno. Scorpione: queste 48 ore sono di agitazione, in conflitto con sé stesso. Non si deve prendere tutto come un’offesa, anche una piccola critica si potrebbe vedere come una montagna insormontabile.

Oroscopo Toro: il segno è polemico e lo sarà sempre di più verso persone considerate stupide. Tutta la tensione nasce da perplessità che riguardano il lavoro. Qualsiasi cosa si ha in mente di fare si deve portare avanti entro novembre. È il caso di abbandonare la tensione eccessiva.

Oroscopo Ariete: si è liberi da preconcetti, la cosa bella è quella di non fermarsi di fronte a niente. Si deve agire a volte secondo convenienza, non si deve perdere tempo su cose che non sono importanti ma ci si deve soffermare su ciò che è decisivo. Luglio deve portare a definire in amore quello che ad agosto sarà più difficile da fare. E’ come se si stia pensando a delle conferme, anche in amore.

Oroscopo Sagittario: questo momento ha una bella carica di energia con Luna e Marte in buon aspetto. La voglia di vivere l’amore in maniera più sincera è nel segno con Venere non più contraria da agosto. Si deve capire che danni ha fatto. Alcuni hanno messo in discussione un rapporto, altri hanno messo in dubbio una storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA