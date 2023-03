Oroscopo Paolo Fox, 22 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno a…

E’ mercoledì 22 marzo 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. Ospite nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, l’astrologo ha snocciolato la classifica dei segni zodiacali odierna: eccola di seguito.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno occhio ai rompiscatole, Cancro ci sono tensioni, Scorpione occhio agli affetti. Vergine in attesa di novità

“Capricorno, 2 stelle. Un po’ di nervosismo su casa, famiglia e lavoro. Quando dicevo di stare attenti ai rompi scatole non lo dicevo a caso, ma comunque vi aspettano grandi vittorie anche se dovete prepararvi a dei colpi di scena. Il tempo è galantuomo anche se vi sentite un po’ spiazzati se vi tirano colpi bassi. Cancro, tensioni nella vostra vita, state per liberarvi di un peso, una catena al piede che non avrete più. Attenzione alle provocazioni. Se ci sono ritardi oppure non tutto va a regola non prendetevela, nel weekend avrete di più. Scorpione, nota dolente è la situazione affettiva. Se lavorate da tempo con delle persone o magari avete in famiglia persone che vi vogliono bene qualcosa sta cambiando, forse anche la vostra opinione su una di queste persone. Non escludo che chi ha fatto per anni lo stesso lavoro voglia cambiare o debba. Vergine, in attesa di novità. Non ci sono grandi ostilità, siete un po’ agitati, vorreste avere tutto sotto controllo ma molto dipende dagli altri. Probabile cambio di stile di vita per un lavoro diverso o per superare una fase di malessere: spero che andrà molto meglio visto che Giove sarà vostro amico da maggio”.

Oroscopo Paolo Fox. Bilancia alta tensione, Ariete super carico, Sagittario periodo strano

“Bilancia, a qualcuno di voi è capitato di sbottare, non vorrei che ancora una volta perdeste le staffe. Capita quando si incamerano troppi problemi. Ecco perchè la tensione è alta. Comunque si tratta di ultimi colpi di coda di un periodo un po’ particolare, presto cose diverse e positive. Ariete, 4 stelle. Siete carichi in maniera molto forte, questa energia però va incanalata se no va contro qualcuno o qualcosa che non c’entra nulla. Belle soddisfazioni se le sta togliendo chi è stato messo da parte nel passato, rivincite anche in amore. Sagittario, periodo molto strano. State cambiando obiettivi e non sapete restare in silenzio e amate molto la libertà. Se questa è stata persa ora vi proponente di liberare anima e mente da tante preoccupazioni. Forse son cambiati riferimenti o cambieranno”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci mettete ordine, Toro protagonista, Gemelli ci sono opportunità, Acquario cielo importante, Leone idee vincenti

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si chiude con le prime posizioni: “Pesci, mettete ordine nella vostra vita o tornate a fare cose che facevate tempo fa o non avete fatto. Spero che vogliate vivere questa situazione in maniera forte e importante, weekend di verifiche. Toro, protagonisti assoluti, siete tornati in scena dopo un periodo difficile e ora potete farvi valere. Vince chi si rinnova e chi dice la verità. Gemelli, sotto il profilo degli incontri ci sono opportunità, dal punto di vista lavorativo è importante cambiare qualcosa. Acquario, cielo importante, la possibilità di presentare un progetto o un programma, ma fatelo subito perchè da maggio scenari potrebbero cambiare. Leone, le idee sono chiare ma non tutti vi seguono in amore, oggi comunque le vostre idee sono vincenti”.

