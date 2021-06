Oroscopo Paolo Fox 23-24 giugno 2021/ Toro recupera in amore, Scorpione sottotono

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-24 giugno 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a fare le previsioni per l’oroscopo attraverso la sua App Astri di Paolo Fox, nonostante il tradizionale impegno con la trasmissione di Rai 2 “I fatti visti” sia andato in vacanza. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 23 giugno, e per domani, giovedì 24 giugno? I nati sotto il segno dell’Ariete stanno ritrovando serenità dopo un periodo complesso: è il momento di essere propositivi. Per quanto riguarda il lavoro la giornata di domani sarà più tranquilla. Per il Toro è arrivato il momento di recuperare in amore, anche se potrebbero essere frizioni con il partner del Sagittario o del Capricorno. Capitolo lavoro: la fine del mese porta novità interessanti. Per i Gemelli nelle giornate di oggi e domani potrebbero esserci delle discussioni, cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci incontri promettenti in vista. Giornata positiva in amore per i nati sotto il segno del Cancro, sostenne il vostro partner. Sul lavoro non è ancora arrivato il momento di rilassarvi. Favoriti gli incontri per i single del Leone. L’ambito lavorativo è influenzato dall’influsso positivo della Luna. La Vergine è un po’ affaticata, colpa della Luna dissonante che tornerà però attiva a breve. Sul lavoro le stelle devo ancora iniziare a girare a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi e quella di domani vedranno la Bilancia in recupero, soprattuto a partire dal 27 giugno quando Venere sarà favorevole. Le stelle sono favorevoli anche sul lavoro: approfittatene! Giornata sottotono per lo Scorpione: le stelle non sono troppo positive, meglio mantenere la calma. Capitolo lavoro: le soluzioni tardano ad arrivare. La Luna accresce il desiderio in amore del Sagittario, meglio non buttarsi a capofitto nelle relazioni. Per quanto riguarda il lavoro non è un periodo brillante. Giornata difficile per il Capricorno, ma i conflitti familiari saranno presto superati. Fate attenzione, però, perché da domani pomeriggio la Luna entra nel vostro segno, formando un’opposizione con il Sole. Anche sul lavoro, meglio essere cauti. Giornate positive in amore per l’Acquario, ma da domenica 27 sarà meglio andarci piano in amore. Sul lavoro siete stanchi della solita routine e avete voglia di nuove avventure. I Pesci la serata sarà positiva sopratutto se state frequentando un Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, non sprecate la giornata.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, CapricornoOroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA