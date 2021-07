Oroscopo Paolo Fox 23-24 luglio 2021/ Luna opposta a Cancro e Leone

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-24 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 23 luglio, e per domani, sabato 24 luglio? Per l’Ariete non è il momento di discutere con il partner, domani la situazione sarà più tranquilla. Anche sul lavoro ci sarà da discutere, prestate attenzione ad una persona del segno della Vergine. In questo fine settimana il Toro deve fare pace con il proprio partner ed evitare litigi. Sul lavoro c’è un po’ di incertezza. Il fine settimana potrebbe regalare un incontro importante per i Gemelli: tra sabato e domenica il cuore tornerà a battere. Per quanto riguarda il lavoro rimandate gli impegni più importanti alla prossima settimana. La Luna è opposta al Cancro: nelle prossime ore mantenete un basso profilo, le cose miglioreranno presto. Sul lavoro siete sottotono. Domani, la Luna opposta, rende il Leone scostante e polemico. Attenzione ai soldi. Per i nati sotto il segno della Vergine sono in arrivo buone occasioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro: risolvete i problemi un po’ alla volta.

Oroscopo Paolo Fox 21-22 luglio 2021/ Ariete con Luna favorevole, Gemelli stanchi

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la giornata di oggi porterà qualche problema alla Bilancia. Avete nuova vitalità sul lavoro: rimboccatevi le maniche. Giornata positiva per i noti sotto il senso dello Scorpione: sarà possibile risolvere un problema. Sabato e domenica evitate discussioni inutili con il partner.Per quanto riguarda il lavoro, chi cerca un impiego è favorito. Fine settimana sottotono, soprattutto in amore, per il Sagittario: la Luna è contraria e vi rende nostalgici. Sul lavoro potrebbero uscire problemi dell’ultimo minuto: mantenete la calma! Giornata interessante per il Capricorno: la Luna transita nel segno. In amore è tempo di agire, sul lavoro la stanchezza si fa sentire. Per l’Acquario che vive una relazione solida è un momento propizio. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione a non alzare la voce. Oggi i Pesci hanno la Luna favorevole: anche la prossima settimana porterà buone notizie.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e BilanciaOroscopo Paolo Fox 19-20 luglio 2021/ Cancro nostalgico, Leone soddisfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA