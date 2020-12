Oroscopo Paolo Fox, 23-27 dicembre 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine

Scopri l’oroscopo di Paolo fox della settimana di Natale

Cosa riserva l’oroscopo di Paolo Fox per per la settimana di Natale, dal 23 al 27 dicembre? Fox, che cura rubriche astrologiche in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio, su LatteMiele, ci svela cosa accadrà in questa settimana natalizia per i segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Paolo Fox: oroscopo dell’Ariete

Partiamo dall’Ariete, per cui questa settimana natalizia sarà di grande riflessione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono tanti i progetti in piedi in questo periodo che riuscirete a realizzare con un po’ di organizzazione. Rimanete fiduciosi anche nell’amore.

Toro: l’oroscopo della settimana

Per il Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana vi trova un po’ agitati. Al lavoro vi confronterete con persone particolarmente competitive, quindi state attenti. E attenti a non sfogare la vostra frustrazione sul partner: dategli le attenzioni che merita.

Gemelli: scopriamo le previsioni in vista del Natale

Per i Gemelli saranno giorni molto impegnativi ma anche divertenti. Sul lavoro siete pignoli, a volte un po’ troppo. In famiglia invece avete voglia di novità, la routine, anche con il partner, vi sta stretta.

Oroscopo Paolo Fox per il Cancro: che Natale sarà?

La settimana del Natale 2020 sarà per i Cancro ricca di preparativi e avvenimenti interessanti. Secondo l’oroscopo settimanale, è probabile che una ex fiamma torni nella vostra vita, portando interessanti novità e un colpo di scena.

Leone e Vergine: le previsioni di Paolo Fox dall’oroscopo della settimana

Continuiamo con i Leone che in questi giorni potrebbero decidere di dedicarsi a se stessi, intraprendendo un pellegrinaggio o un percorso spirituale.

Concludiamo con la Vergine che, secondo l’oroscopo settimanale, hanno in serbo delle novità importanti sul lavoro, soprattutto grazie all’aiuto di una persona che sarà determinante. Per quanto riguarda i soldi, un consiglio: risparmiate!



