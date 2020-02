Oroscopo Paolo Fox 23-28 febbraio 2020/ Leone, Scorpione, Acquario, Pesci e Ariete…

Oroscopo Paolo Fox, classifica 23-28 febbraio 2020: segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per rivelarci le novità sulla sua classifica settimanale: quali segni hanno centrato cinque stelline? Scopriamo le sue previsioni su DipiuTv, a partire dal Leone. I single del segno possono vedere rinascere un sentimento. Le giornate migliori saranno quelle attorno a mercoledì, anche per parlare d’amore in modo chiaro. Le coppie sono distratte da lavoro e crisi economiche. Chi ha una storia solida pensa ad un progetto per un figlio o la casa. Nel Lavoro, c’è un recupero per le attività, anche se rimangono incertezze nelle spese. Chi ha in ballo situazioni legali irrisolte, dovrà chiamare un avvocato. Interessanti i sentimenti per lo Scorpione, grazie a Luna e Mercurio in buon aspetto. Fra domenica e lunedì ci potrebbe essere un incontro intrigante. Soprattutto con i nati dello stesso segno possono nascere emozioni positive. Le coppie in crisi possono trovare una soluzione. Chi è separato da poco pensa invece alle questioni economiche rimaste in sospeso. Nel Lavoro si possono fare richieste e realizzare idee personali. Venerdì ci sarà una piccola lite, ma si potrà ottenere il massimo.

L’Acquario ha Venere dalla sua parte: novità in arrivo attorno a mercoledì. Le storie neonate o confermate in questi giorni possono proseguire. Bisogna però parlare con chiarezza entro marzo, quando la pazienza dei nati del segno sarà in calo. Passione in aumento per le coppie, che vivono emozioni importanti. Si può agire fin da adesso. Nel Lavoro c’è una fortuna interessante, un cielo che permette di risolvere anche le situazioni in sospeso. Per far valere i propri diritti, non bisogna limitarsi a parlare: meglio scrivere. I single dei Pesci possono fare scelte romantiche, vivere belle emozioni. Si possono realizzare progetti importanti, anche se rimane un po’ di diffidenza. Le coppie appena nate sono forti e lo saranno ancora di più dalla prossima settimana grazie a Venere nel segno. Nel Lavoro si potranno vincere alcune sfide. Chi lavora nel commercio potrebbe aumentare le entrate.qualche tensione, forse perché si è insoddisfatti. La forza però è in aumento. Entro breve ci saranno altri cambiamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA