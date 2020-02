Paolo Fox, oroscopo 23-28 febbraio 2020/ Previsioni per Gemelli, Toro, Capricorno

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: Amore “intenso” per Toro e Capricorno

Le previsioni di Paolo Fox continuano con il Toro, uno dei segni che ha conquistato quattro stelline nella classifica settimanale. L’Oroscopo dell’astrologo ci viene svelato su DipiuTv: i nati del segno possono prepararsi ad un periodo intenso in amore: presto Venere sarà in ottimo aspetto con Saturno e Giove. Qualcuno potrebbe trovare l’anima gemella. In aumento però le spese. Le coppie che hanno superato la crisi sono più forti. Chi invece si è separato dovrà agire subito per sistemare i documenti. Nel Lavoro ci potrà essere un riscatto, ma bisogna puntare su tutto ciò che nasce adesso o comunque entro la fine di marzo. Meglio puntare al concreto. I nati del Gemelli possono fare un incontro speciale. Le storie che nascono ora regalano soddisfazione. Qualcuno potrebbe riconciliarsi con chi ha avuto uno scontro. Le coppie sono agitate, c’è maggiore sfiducia, forse a causa di un tradimento. Alcuni vorranno chiudere e voltare pagina, ma essere lo stesso comprensivi verso l’ex partner. Nel Lavoro inizia a muoversi qualcosa. In recupero fra aprile e maggio accordi e contratti. Attenzione alle parole nella giornata di lunedì.

Il Capricorno deve programmare bene la settimana perché sarà interessante. Marte è nel segno con Saturno e Giove e ci potranno essere emozioni in più. Le coppie vivono momenti intensi, soprattutto chi è ad un passo dal prendere una decisione importante. Mercoledì ci potrebbe essere un po’ di disagio. Nel Lavoro sarà possibile trovare un compromesso entro breve. Chi aspetta una chiamata o dei risultati avrà risposte entro breve.

