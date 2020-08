OROSCOPO PAOLO FOX 23-29 AGOSTO 2020/ Previsioni settimanali: Leone, Vergine al top

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per rivelarci le previsioni e la classifica settimanale. Grazie alla sua rubrica su DipiuTV, il noto astrologo italiano ci rivela quali segni hanno ottenuto cinque stelline. I single del Leone devono procedere con cautela e valutare in modo attento ciò che li circonda. Con Venere nel segno da settembre, sarà più facile ripartire. Chi ha visto nascere una storia da poco dovrà armarsi di pazienza. Le coppie con Scorpione e Acquario potrebbero affrontare piccoli problemi. Settembre sarà d’aiuto a chi vuole recuperare un rapporto. Nel Lavoro, l’impegno mette a dura prova e impone la diplomazia. Meglio voltare pagina in previsione del week end. I single della Vergine dicono sì alle storie, ma no a qualcosa di più. Meglio non sprecare però le occasioni di questo cielo. Le coppie ricevono novità, ma sarà necessario ascoltare il partner e le sue ragioni. Nel Lavoro c’è un miglioramento e le novità di adesso potranno regalare qualcosa di più entro fine anno.

Lo Scorpione ha Venere in ottimo aspetto, anche se le distanze a volte sono troppe. Chi ha vissuto una delusione sembra non vedere in modo positivo i nuovi incontri. Le coppie vivranno emozioni più intense, utili per un recupero. Con Ariete ci sarà qualche litigio. Nel Lavoro si possono fare progetti per l’autunno: meglio non fare acquisti e spendere soldi se non si è convinti. A fine anno ci sarà una revisione dei conti. Il Capricorno può contare sulle stelle per fare incontri interessanti, ma ci vuole pazienza. Meglio non alimentare le incomprensioni solo per fare test sulla persona che piace. Le coppie potrebbero discutere riguardo al futuro e sarà meglio non perdere la calma. Le parole vanno pesante. Nel Lavoro, aumenta la tensione con gli altri e aumenta l’energia, così come la capacità di trovare soluzioni.

OROSCOPO PAOLO FOX: TORO, CANCRO, BILANCIA, ACQUARIO

Secondo gradino per la classifica settimanale di Paolo Fox: cosa dice il suo Oroscopo riguardo ai segni che hanno centrato quattro stelline? Toro: i single sono più critici e potrebbero discutere con Acquario e Scorpione. Da evitare i conflitti nelle giornate più difficili. Aumenta la diffidenza e la distrazione. Alcuni rapporti verranno messi alla prova a settembre. Le coppie più forti devono evitare le liti. Ci sarà una risposta importante che riguarda il futuro. Nel Lavoro, qualcuno ha già ricevuto una conferma, altri possono sperimentare. Cautela con i soldi, meglio risparmiare. I single del Cancro sono più sensuali grazie a Venere in transito. Qualcosa però non va: un’interferenza o un litigio che riguarda qualcuno del passato. Bisogna resistere. Le coppie devono fare attenzione al nervosismo. Fine settimana teso, forse deludente per il comportamento di una persona. Nel Lavoro ci sarà un recupero dopo mesi di rallentamenti.

La Bilancia recupera emozioni grazie a Venere in transito da domenica. I cuori solitari sono alla ricerca di garanzie e verifiche. Le coppie hanno recuperato e la fine di agosto non ha comunque aiutato. Ancora un po’ di cautela, per via di fastidi in ritorno da venerdì. Nel Lavoro, bisogna tenere sotto controllo la situazione, ma si dovranno fare anche dei cambiamenti. Da valutare con attenzione. L’Acquario vive un momento di smarrimento, anche se qualche amore potrebbe trasformarsi in amicizia. Bisogna capire ciò che si vuole e tenersi alla larga dalle relazioni impossibili. Le coppie devono rivedere i conti per via di trattative e compravendite ancora in ballo. Un’idea potrebbe rivelarsi vincente. Nel Lavoro, meglio non discutere anche se c’è stata una maggiore chiarezza di ciò che si vuole.

ARIETE, GEMELLI, SAGITTARIO, PESCI IN CRISI…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci svela i segni che hanno ottenuto tre stelline. L’Ariete può recuperare le storie difficili da settembre. Saranno giorni di verifiche, meglio divertirsi e fare solo ciò che si ritiene giusto. Le coppie vivono un momento particolare, magari per via di problemi lavorativi, personali o per i figli. La tensione è alle stelle. Nel Lavoro bisogna trovare un nuovo equilibrio. Chi lavora potrà ricevere sorprese in autunno, anche se non c’è nulla di scontato. I Gemelli non riescono ad accontentarsi e sono agitati. I disagi aumentano se manca programmazione in amore. Bisogna concentrarsi su ciò che si vuole. Le coppie hanno vissuto un po’ d’ansia e mercoledì potrebbe esserci qualche disagio in più. Meglio procedere con calma. Nel Lavoro, i prossimi mesi saranno interessanti per avere nuove prospettive. Alla larga dalle scelte azzardate che riguardano i soldi.

Il Sagittario potrà vivere delle novità a partire dal fine settimana. Incontri interessanti o avventure, ma meglio non pensare al passato. Le coppie recuperano, ma il picco più alto si avrà ad inizio settembre grazie a Venere attiva. In arrivo fortuna e voglia di rimettere in piedi la relazione. Nel Lavoro, il cielo regala novità e commissioni. Si potrà discutere di un progetto da iniziare nelle prossime settimane: cautela mercoledì e giovedì per via delle tensioni in aumento. I Pesci hanno Luna favorevole lunedì e la possibilità di ricucire un rapporto grazie al dialogo. Qualcuno vuole prendere tempo per se stesso e si tiene alla larga da incontri e scelte. Le coppie hanno vissuto un agosto di recupero dopo mesi di conflitti, ma bisogna capire che cosa si vuole. Nel Lavoro, potrebbe essere utile definire ciò che si vuole fare, prima di ritrovarsi a gestire anche il carico di altri. Da evitare complicazioni, discussioni e spese eccessive.



