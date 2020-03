Oroscopo Paolo Fox 23-29 marzo 2020/ Ariete, Pesci e Leone flop

Paolo Fox, oroscopo 23-29 marzo 2020: Ariete, Pesci e Leone flop

Paolo Fox torna con l’oroscopo settimanale per il periodo che va dal 23 al 29 marzo, ecco quelli che sono i segni flop. Ariete: interessano le relazioni da considerarsi combattive. Si vive in un momento in cui si è in grande confusione e per questo si deve salvaguardare la persona che si ha al fianco. Anche per il lavoro è un momento decisamente teso. Stress e preoccupazione si sommano anche per chi è impegnato nello studio. Pesci: non si deve sprecare tempo con persone che non valgono. Le storie che erano in difficoltà si potrebbero definitivamente rompere. Sul lavoro siamo coinvolti in un periodo di grande crisi anche perché il segno tipicamente assorbe come una spugna. Leone: si è troppo orgogliosi in amore. Venere però ha iniziato un transito molto interessante da un po’ di tempo. Per quanto riguarda la professione è un momento in cui si deve fare attenzione anche perché non c’è la possibilità di guadagnare molto e quindi si deve evitare di spendere. Si vive un periodo di stanchezza eccessiva.

Gemelli, Sagittario e Bilancia segni in fase di stallo

Concludiamo con quei segni che nell’oroscopo di Paolo Fox possano essere considerati in fase di stallo. Gemelli: qualcuno potrebbe essere stato male per una persona cara. Il transito positivo di Venere però invita a guardare oltre e a provare a dare un taglio nuovo alle situazioni che si incontrano per la strada. Per il lavoro è un periodo di recupero parziale. Saturno sarà in buon aspetto da fine mese e aprirà strade interessanti. Sagittario: alcune coppie vivono un momento di revisione dopo che si sono vissute delle incertezze. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità. Anche sul lavoro molto presto potrebbe cambiare qualcosa. L’opposizione di Venere porta qualche difficoltà dal punto di vista fisico. Bilancia: insoddisfazione per il segno dal punto di vista affettivo. Troppo spesso si riversano i problemi legati alla sfera del lavoro in amore, scaricando dunque lo stress sulla persona che si ama. Forse è il caso di gestire le emozioni con maggiore equilibrio.



