Oroscopo Paolo Fox, 23-29 marzo 2020: Toro, Vergine e Acquario top

Toro: questo è il segno della coppia per eccellenza e si trova in un momento in cui nonostante tutto è molto difficile abbandonare le relazioni. Anche chi è a distanza farà attenzione, ma se c'è una crisi che va avanti da tempo può arrivare una rottura definitiva. Saturno sarà dissonante da fine mese quindi si deve stare in guardia anche per quanto riguarda l'aspetto fisico. Nonostante il periodo ci sono tante cose da fare sul lavoro. Vergine: in questo periodo anche le migliori coppie sono state sottoposte a uno stress eccessivo. Venere dissonante di certo in questo caso non aiuta. Giove regala delle grandi soluzioni con possibilità di essere maggiormente responsabili sul lavoro. Si vive un periodo di grande impegno che potrebbe pesare sulla salute. Acquario: transito importante di Venere che fino ad agosto regalerà delle belle soddisfazioni in amore. Sul lavoro c'è invece una situazione decisamente impegnativa che può portare a vivere delle polemiche con le persone che sono più vicine.

Cancro, Scorpione e Capricorno in crescita

Ora è il momento dei segni in crescita sempre legati all’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: si deve rimanere a casa, ma internet per i single potrebbe rappresentare l’opportunità di conoscere qualcuno di carino e di approfondire proprio tramite una chiacchierata la conoscenza caratteriale. Saturno non è più opposto, ma nonostante questo le scelte fatte sul lavoro rimangono comunque in bilico. Fisicamente si sta meglio rispetto al passato. Scorpione: si può crescere a dismisura dal punto di vista dei rapporti e delle relazioni in generale. C’è dunque la possibilità di coltivare il proprio lato interiore. Non ci sono limiti sul lavoro nonostante un Saturno dissonante potrebbe allungare ancora un po’ i tempi di attesa. Capricorno: ci sono riscontri importanti nel campo sentimentale, entro agosto si dovrà prendere una scelta davvero molto importante. Sul lavoro si vivono alcune tensioni che non saranno facili da superare anche per alcune spese del passato che tornano a farsi sentire. Si è comunque uno dei segni più forti del momento se si fa un quadro generale.

