Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Capricorno a…

Come ogni giorno anche oggi, 24 febbraio 2023, andremo a fare il punto sull’oroscopo di Paolo Fox. In diretta dalla piazza de I Fatti Vostri, su Rai Due, l’astrologo ha snocciolato come ogni giorno la sua personale classifica dei sogni zodiacali: ecco l’elenco.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno ci sono ostacoli da superare, Cancro settimana sballata

“Capricorno, 2 stelle, era tempo che non trovavate ostacoli da superare. La vittoria è vostra, siete vincenti ma un conto è avere una strada spianata, un conto è saltare ogni giorno un ostacolo. Voi avete capacità, determinazione, passione… ma deve essere qualcosa che vi piace. Cercate di non dare in escandescenze se no potreste sbuffare. Cancro, settimana un po’ sballata, vi prometto che a breve avrete tante belle novità. Anche chi non ha grandi turbamenti sente che c’è qualcosa che non va, siete come delle corde di violino quindi serve la vibrazione giusta per poter dire e fare ciò che pensate e chissà che in questi giorni riteniate opportuno isolarvi per capire cosa sta accadendo. C’è un’attesa che non vi piace anche notizie di lavoro in stand-by”.

Oroscopo Paolo Fox, 22 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia non esponetevi troppo, Scorpione capite chi è dalla vostra parte, Vergine ci sono dubbi, Gemelli weekend interessante

“Bilancia, tre stelle, non esponetevi troppo. Quando ci arrabbiamo e cerchiamo di imporci con la forza anche se abbiamo ragione passiamo dalla parte del torto. In generale consiglio di rispolverare l’arma migliore, la diplomazia, anche se capisco che a volte voleste buttare tutto all’aria, ma ricordatevi che siete vincitori a lungo termine, molte cose cambieranno da qui a due mesi. Scorpione, capite chi è dalla vostra parte e chi no, mettendo alla prova le persone che vi stanno attorno ma non tirate troppo la corda perchè alcuni rapporti in crisi potrebbero trovare poca serenità. Vergine, c’è una condizione di dubbio. Voi non tollerate non sapere le cose quindi chi ha dei dubbi si sente un po’ giù di corda. Io parlavo anche di un calo fisico magari se vi siete stressati tanto o se avete ragionato troppo. Gemelli, 4 stelle, fine settimana interessante e necessità di battere i pugni sul tavolo per capire se c’è da rivedere qualcosa. Tutti i nati Gemelli dovranno rivedere accordi, giornata di oggi interessante anche per problemi d’amore”.

Oroscopo Paolo Fox, 21 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario controllo sui conti, Pesci grande futuro in arrivo, Leone giornata che promette bene, Sagittario cercate avventure, Ariete grande luce, Toro grande progetto in arrivo

Ed eccoci arrivati agli ultimi segni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 24 febbraio 2023: “Acquario, giornata interessante, gli amori possono nascere all’improvviso, gli Acquario amano le relazioni un po’ particolari ma serve comunque un certo controllo soprattutto a livello economico. Pesci, inizio di settimana importante ma estenuante, vi ritrovate a dover chiudere situazioni e progetti che hanno condizionato la vostra vita a lungo, potrebbero cambiare riferimenti a breve: c’è un grande futuro in arrivo. Leone, 5 stelle, state cercando qualcosa di nuovo, la giornata promette bene. Sagittario, cielo bello, volete vivere avventure che significa anche mettersi in gioco in situazioni che non si conoscono, vi consiglio di allontanarvi dal vostro ambiente anche solo per un giorno. Ariete, non dite di no se no si arrabbia, una luce che illumina gli angoli più bui della vostra vita. Toro, sempre pi+ desideroso di vincere sfide, un grande progetto può realizzarsi da ora fino a maggio”.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni

© RIPRODUZIONE RISERVATA