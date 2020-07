Oroscopo Paolo Fox, 23 luglio 2020/ Previsioni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è protagonista anche oggi 23 luglio 2020. Leone: si prospetta un fine settimana importante, si devono organizzare bene sabato e domenica. Potrebbe tornare protagonista un’emozione dal passato. Per il lavoro invece si dovrebbe dimenticare un cambiamento che non si voleva. Chi è imprenditore potrebbe cambiare gruppo o ruolo.

Oroscopo Vergine: si è sempre molto costruttivi. Pur amando l’ordine mentale e il rigore si è attratti da chi non lo è in amore. Si ritrova a che fare con persone diverse da sé stessi. Ci sono stati mesi di disturbo sentimentale, ma forse si è stati lontani dalla persona che si ama e ora si cerca di riconquistarla.

Oroscopo Bilancia: il segno è sempre pensieroso ma fortunatamente arriva un weekend migliore, non si è del tutto sereni ora. Ariete e Cancro e anche la Bilancia hanno subito di più questa chiusura. Magari si è andati bene per le questioni ordinarie, ma salute o ansia per un parente ha danneggiato la tranquillità.

Oroscopo Scorpione: in queste giornate c’è una bella energia determinata da una Luna in ottimo aspetto col segno. E’ in un ottimo ruolo Mercurio nel gioco con le stelle e porta grande voglia di rimettersi in gioco e fare progetti a lunga scadenza. Attenzione a livello economico.



