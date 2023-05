Oroscopo Paolo Fox, 23 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno…

E’ martedì 23 maggio 2023 e anche oggi andiamo a scoprire insieme il nuovo oroscopo di Paolo Fox , l’astrologo più amato d’Italia. In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco la classifica dei segni zodiacali della giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Ariete, Bilancia

“Capricorno, due stelle, i problemi si sono accavallati negli ultimi tempi. Oggi ci saranno un po’ di ostacoli, cose che dovrete superare forse di inaspettato. Dovrete quindi rivedere la vostra agenda giornaliera. In amore scarso tempo per amare ma non siate troppo diffidenti: in vista dell’estate ci potrete pensare. Ariete, oggi fate le cose con calma anche se la calma non è una vostra qualità. Situazioni non del tutto risolte potrebbero portare a stress, ma non sopravvalutate gli eventi, ciò che ora sembra brutto poi sarà splendente. Bilancia, c’è un po’ di tensione. Vi sentirete meglio, avete superato un problema fisico, ma fino a che punto i mesi scorsi vi hanno portato giù? Bisogna quindi considerare un po’ di tempo per risalire la china. Oggi non prendete tutto di petto”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci, Toro, Gemelli, Vergine

“Pesci, state affrontando le cose con maggiore serietà e vi state facendo prendere meno dalle nostalgie. Se avete perso del tempo con una persona forse è meglio che il destino faccia il suo gioco. Spese e fastidi di tipo pratico, settimane intense. Toro, siete un po’ sottopressione da mercoledì scorso. Forse avete un problema in casa o magari avete avuto pressioni esterne. Arrivate a sera esausti questo è possibile. Gemelli, avete grande voglia di fare e sapete come sfuggire ai momenti bui, siete poliedrici e avete grande creatività. In amore potreste pensarci da luglio in poi, mentre sul lavoro serve qualche compromesso. Vergine, cielo più tranquillo. Fra marzo e aprile avete avuto forse qualche fermo dal punto di vista fisico e personale mentre adesso c’è una grande filosofia di vita che vi accompagna da sempre, non vi arrovellate. Amore ruolo di rilievo entro l’estate”.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Acquario, Cancro, Scorpione, Sagittario

L’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 maggio 2023, si chiude così: “Leone, c’è voglia di rivalsa soprattutto chi si è sentito messo da parte. Sarà difficile che qualcuno non ha accettato i vostri suggerimenti perchè forse ciò che avete proposto non è andato a buon fino. In amore da giugno attrazione fatale. Acquario, settimana variegata. Non rompete le scatole agli Acquario. Bisogna capire fino a che punto ci si può muovere senza rischi. Cancro, cielo che alimenta l’amore, si può privilegiare un rapporto particolare, e ci sarà una novità importante da sfruttare. Scorpione, grande carica da esprimere in amore e sul lavoro, oggi siete forti. Sagittario, una giornata oggi interessante, ma programmate tutto bene nel dettaglio perchè ci saranno giornate particolari, soprattutto nel weekend, quando si potrà riaffacciare un po’ di tensione”.

