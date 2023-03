Oroscopo Paolo Fox, 23 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a…

Prosegue la settimana e anche oggi, giovedì 23 marzo 2023, andremo a fare il punto sull’oroscopo di Paolo Fox. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, spazio alla classifica dei segni zodiacali odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia periodo che fa male, Capricorno serve relax, Toro, momento di riflessione

“Bilancia, situazione vissuta a fine anno scorso. Se avete responsabilità o lavoro in proprio è normale avere dei dubbi. Si tratta comunque di un periodo passeggero anche se fa male, visto che per ora non ci sono svolte. Attenzione alle provocazioni. Capricorno, siete preoccupati o dovete risolvere dei problemi. E’ probabile che siate un po’ spiazzati, anche le coppie che si vogliono tanto bene e che non riescono a vedersi per il troppo lavoro. Non recriminate, se qualcuno sfugge ai comandi potreste prendervela parecchio: rilassatevi e provate la meditazione, la vittoria è dietro l’angolo. Toro, momento di riflessione, giornata che toglie qualcosa a livello di verve. Non potete portare avanti troppe idee, ci sono fermi nel lavoro. Potenziate l’amore, preparatevi ad un weekend migliore, magari organizzate qualcosa di carino per i primi giorni di aprile, cercate di liberare i desideri di corpo e mente”.

Denny Mendez, vittima di razzismo/ "La vittoria dovrebbe essere un momento bello"

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione c’è tensione, Vergine periodo inattivo, Cancro malesseri passeggeri, Gemelli discussioni sul lavoro

“Scorpione, c’è un po’ di tensione. Se non avete ancora idea di ciò che volete fare è probabile che vi sia una preoccupazione, voi però non vi fate scivolare le cose addosso. Cercate di risolvere le cose anche dentro di voi, tentando di pensare a come sbrogliare una matassa ma rischiate di stare male e perdere tempo, meglio la sana razionalità. Vergine, periodo inattivo. Se non avete attorno a voi riferimenti validi vi richiudete nel vostro guscio quindi adesso non volete esporvi troppo per non farvi male. Cancro, se avete avuto un piccolo bisticcio nelle ultime 48 ore o vi siete troppe volte chiesto il perchè della vita, sappiate che si tratta di malesseri passeggeri. Avete grande sensibilità ed è il vostro pregio e nel contempo difetto. Gemelli, 4 stelle. Programmate il weekend in maniera interessante soprattuto la domenica, avete voglia di divertirvi, superate la vita con un sorriso. Sul lavoro ci sarà da discutere e mettere a posto qualcosa”.

Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ La figlia Giulia: "La nostra felicità"

Oroscopo Paolo Fox, Acquario spese per la casa, Pesci malinconia per il passato, Ariete treno in corsa, Sagittario giornate sì, Leone affascinante

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 marzo 2023, si chiude con i segni più interessanti della classifica odierna: “Acquario, se siete dipendenti e volete fare una richiesta muovetevi, spese maggiori per la casa. L’amore sembra lontano, ci vorrebbe qualche garanzia in più. Pesci, 4 stelle. Volete tornare a fare una cosa importante che facevate prima. Se avete malinconie o rimorsi ci state pensando. Ariete, treno in corsa. Viaggiate verso il successo, ma calibrate la velocità perchè ci sono anche le curve, cercate le persone più affidabili. Sagittario, giornate sì, la vostra vita sta cambiando forse anche mansioni e ruoli, amore in recupero. Leone, chiudetevi in voi stesso solo se volete esporvi sul lavoro ma in amore serve chiarezza, 5 stelle perchè sarete più affascinanti del solito”.

Alessia Sbal, svolta nell'indagine/ Sorella "Camionista accusato d'omicidio stradale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA