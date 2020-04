Oroscopo Paolo Fox, 24-25 aprile 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Toro flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 24-25 aprile 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per il 24 e il 25 aprile ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top. Ariete: il segno è pronto a vivere un grande weekend d’amore con delle possibilità molto interessanti. Se c’è già al fianco una persona interessante questo potrebbe essere un fattore positivo in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Venere e Marte sono favorevoli e questo significa che ci sono occasioni da sfruttare. Gemelli: la Luna è nel segno insieme a Venere. Nelle prossime ore ci sarà una carica emotiva ed emozionale importante che potrebbe permettere di guardare con maggiore attenzione alla propria famiglia e magari possa aiutare a proiettarsi verso il futuro.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Cancro, Scorpione e Acquario?

Cancro: il segno si deve godere questo momento, che durerà anche nei prossimi giorni, dove Saturno non è più opposto. Attenzione però perché il pianeta farà dei scherzi tra non moltissimo tempo. Il 2020 sarà un anno di alti e bassi e questo lo si è già capito. Scorpione: la parte centrale della settimana è stata complicata. Il weekend però finalmente apre la stagione migliore e porta sorrisi. Bisogna però aspettare agosto per decollare quando Venere sarà finalmente favorevole e aprirà la strada all’amore. Capricorno: il segno è in netto recupero, pronto a rialzarsi dopo un momento non facile. Questo è un segno che va piano, ma anche per questo arriva sano lontano. Finalmente si vede la luce in fondo a un tunnel fin troppo lungo. Acquario: Marte e Venere sono favorevoli e questo potrebbe portare a vivere delle emozioni intriganti. Gli obblighi al momento sono messi da parte e non c’è voglia di lavorare ma di dedicarsi alla propria persona.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e guardiamo i segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e domani. Toro: non si deve pensare solo ai soldi. Questo è un segno di terra e quindi è normale che voglia avere le spalle coperte, ma questo atteggiamento, anche per quanto riguarda i prossimi giorni, potrebbe portare a non favorire le emozioni e anzi a dimenticarle in un angolo. Leone: ieri e oggi c’è stata una crisi, ma domani già si recupera. Alcune tensioni hanno rovinato queste giornate, ma ora il peggio sembra essere alle spalle e la ripresa sembra veramente netta grazie alla determinazione che si vive. Attenzione però perché anche oggi sarà una giornata flop. Vergine: si deve stare attenti a livello sentimentale. Questo 2020 non è iniziato in maniera facile. Le prossime 48 ore potrebbero alterare alcuni equilibri e mettere il segno davvero a dura prova.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Bilancia, Sagittario e Pesci

Bilancia: si cerca troppa sicurezza, ma si dovrebbe capire che in questo momento la serenità la può portare solo l’amore che arrivi dal partner, dalla famiglia o dagli amici. Va ricordato che quando termina un’amicizia per questo segno è un vero dramma, anche perché si è molto selezionatori. Attenzione dunque a non stare male per chi sbaglia e tradisce. Sagittario: si deve stare attenti all’amore. Le prossime 48 ore saranno complicate e con qualche difficoltà. Non si deve rischiare nulla nei prossimi giorni e magari rimanere calmi che potrebbe essere la soluzione a tanti tormenti. Pesci: in questo weekend si devono assolutamente evitare conflitti. Attenzione soprattutto ai rapporti con Gemelli, Sagittario e Vergine. Fin da troppo tempo ci si trova sospesi con le emozioni e questo è senza dubbio un rischio che non si dovrebbe correre.



