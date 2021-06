Oroscopo Paolo Fox 24-25 giugno 2021/ Cancro sottotono, Leone recupera con Venere

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 24-25 giugno 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a fare le previsioni per l’oroscopo attraverso la sua App Astri di Paolo Fox, nonostante il tradizionale impegno con la trasmissione di Rai 2 “I fatti vostri” sia andato in vacanza. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 24 giugno, e per domani, venerdì 25 giugno? Finalmente per l’Ariete scompariranno le piccole perplessità in amore e sarà possibile recuperare il terreno perso. Da domenica avete Venere dalla vostra parte. Sul lavoro cercate di mantenere la calma e non isolarvi inutilmente. Anche il Toro può recuperare in amore, buone notizie in arrivo nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, la fine del mese porta novità interessanti. Discussioni nella giornata di domani per i Gemelli, anche tra le coppie più solide. Nel weekend sarà possibile chiarire. Incontri promettenti nel lavoro. Giornata sottotono per il Cancro e anche domani la Luna sarà in opposizione. Sul lavoro non mollare, in estate avrete tempo di riposare. Giornate difficili per il Leone, ma da domenica Venere sarà nel segno. Sul lavoro siete in competizione solo con voi stessi. La serata di oggi porta un recupero psico-fisico per la Vergine. Sul lavoro non abbassate la guardia.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di oggi sarà altalenante per la Bilancia. Da domenica potrete recuperare in amore. In amore è tempo di ripartenza anche per le attività in crisi. Per lo Scorpione sono buone giornate in amore, approfittate per chiarire dove necessario. Per quanto riguarda il lavoro mantenete la calma, anche se Giove è favorevole. I nati sotto il segno del Sagittario devono riflettere prima di gettarsi in una nuova relazione. Il weekend sarà piacevole per le coppie di lunga data. Sul lavoro non è ancora giunto il momento di osare.

Giornata positiva secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Capricorno: la Luna nel pomeriggio entra nel vostro segno. Si crea così un’opposizione con il Sole: ci saranno giornate confuse. Tenete duro per quanto riguarda il lavoro. In arrivo giornate positive per l’Acquario. Da domenica 27 meglio andarci piano con l’amore. Capitolo lavoro: non sottovalutate una proposta. Per i Pesci legati a un Capricorno c’è aria di complicità. Sul lavoro è il momento di ripartire.

