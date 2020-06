Oroscopo Paolo Fox, 24-25 giugno/ Previsioni di oggi e domani: Gemelli top e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top tra oggi e domani. Gemelli: la giornata di oggi rimane intrigante, ma si deve evitare di andare a insistere sul passato. Si vorrebbe evadere, cercare di cambiare passo. L’amore rimane una situazione sotto controllo molto interessante anche se qualcuno potrebbe decidere di lasciare la strada vecchia per quella nuova. Leone: la Luna nel segno porta una certa tranquillità, che si vive o va comunque cercata. Da domani si tornerà a parlare di sentimenti. A livello professionale non si dovranno sottovalutare progetti intriganti verso il futuro.

Bilancia: si lavora al proprio rilancio. Ci potrebbero essere delle vittorie intriganti anche per quanto riguarda le dispute legali. Da domani ci sarà la possibilità di ulteriore crescita. Si deve però fare molta attenzione a delle situazioni economiche in bilico. Sagittario: la Luna è nel segno, nonostante questo ci potrebbero essere delle complicazioni professionali. Attenzione al weekend nel quale si potrebbe cadere in strane e pesanti polemiche. Sul lavoro ci potrebbe essere un cambiamento inatteso.

Scopri i segni flop di oggi e domani dell’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina verso i segni flop seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: in amore si affrontano dei dubbi non facili da gestire. Non si deve assolutamente rimandare nulla al futuro, ma agire subito, il prima possibile. Attenzione però perché per alcuni sarà necessario fare marcia indietro. Da domani migliora tutto sia in amore che sul lavoro. Toro: la Luna dissonante non impedisce all’amore di trionfare con delle storie molto interessanti che si affrontano sul piatto. A livello professionale potrebbe presto arrivare un cambio di marcia interessante. Da domani buoni spunti anche in amore. Cancro: si deve fare tutto con molta tranquillità, provando a cercare di superare i problemi sul lavoro. C’è grande energia in questo momento. Da domani però sarebbe meglio evitare di ritrovarsi ad analizzare i propri problemi.

Vergine: il cielo è davvero molto confuso, questo rende il segno meno propenso a scendere a patti. Nelle prossime ore si deve evitare di accumulare tensione dal punto di vista dell’amore. Scorpione: il segno ha una Luna dissonante. Presto potrebbero arrivare buone nuove sul lavoro anche se il cielo di domani promette tempesta. Giove rimane intrigante per quanto riguarda il campo professionale. Capricorno: attenzione agli equivoci che possono nascere in questo periodo. Si deve lavorare per il futuro, mettendo in piedi progetti intriganti. Nelle prossime 24 ore ci potrebbe essere la possibilità di mettere in chiaro qualcosa a livello sentimentale. Acquario: ci sono dubbi sul proprio partner anche perchè in questo momento c’è spazio solo sul lavoro. Nelle prossime 24 ore ci saranno degli incontri interessanti. Pesci: questo è un momento di grande preoccupazione, per questo non ci si deve lanciare. Da venerdì in più ci sarà come ostacolo anche una Luna opposta che potrebbe creare dei problemi non di poco conto.



