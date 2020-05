Oroscopo Paolo Fox 24-29 maggio 2020/ Capricorno, Vergine, Sagittario, Leone e…

Pubblicità

CLASSIFICA OROSCOPO: BENE SCORPIONE E ACQUARIO IN AMORE

Diffidente lo Scorpione, anche se sta vivendo storie importanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la confusione è ancora presente e le scelte da fare non sono semplici. Le coppie stabili possono rinascere. Da evitare il nervosismo e l’incursione dei problemi di lavoro nel rapporto a due. Nel Lavoro, qualcuno potrà cambiare ruolo o mansione. Massima prudenza in questa settimana: non mancheranno scontri. Il Capricorno non sta pensando molto all’amore, a causa di Venere neutrale. Qualcuno recupera lavoro e cerca di risolvere tensioni del passato. Le coppie potrebbero discutere, soprattutto se ci sono conti in sospeso. Lunedì agitato, ma chi si è separato l’anno scorso può trovare un punto d’incontro. Nel Lavoro si possono fare scelte importanti. Settimana interessante secondo l’oroscopo di Paolo Fox, forse bisogna troncare con il passato per poi ripartire. L’Acquario vive un periodo interessante per i sentimenti. Chi ha vissuto problemi in passato può superarli. Qualche difficoltà nella ricerca, se cerchi persone fuori dal comune. Le coppie in crisi possono superare i problemi, recuperare la voglia di stare insieme. Magari grazie ad un nuovo progetto. Nel Lavoro, qualcuno darà un taglio alle situazioni inutili. Altri hanno cambiato vita o sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Pubblicità

OROSCOPO FOX: PENSIERI PER VERGINE E SAGITTARIO

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela quali segni troviamo al terzo posto della sua classifica settimanale. Come ci conferma su DipiuTv, tre stelline vanno al Leone. I single devono riconsiderare le scelte del passato e anche chi ha avuto difficoltà in più potrà recuperare. Le coppie sono polemiche, per lo più per i soldi. Cautela conle tensioni di inizio settimana e agli scontri con Acquario e Cancro. Nel Lavoro non ci si sente liberi, il disagio aumenta. Prudenza negli investimenti. La Vergine è in stallo per quanto riguarda l’Amore. Qualcuno del passato potrebbe bussare di nuovo alla porta, ma la prudenza è d’obbligo. Favoriti i nuovi incontri, anche se lo sviluppo avverrà in estate. Le coppie vivono un momento complesso, forse per via della stanchezza che si trascina da qualche settimana. Nel Lavoro ci sono occasioni da sfruttare, ma la stanchezza si fa sentire. Cambiamenti in settimana: alla lunga produrranno dei vantaggi. Il Sagittario è pieno di pensieri per l’Amore. Difficoltà maggiori con Vergine e Pesci, ma chi è alla ricerca di un amore senza impegno potrà trovare pane per i suoi denti. Le coppie devono evitare gli scontri e le discussioni. Si può riprendere una storia, se entrambi lo vogliono. In recupero. Nel Lavoro, chi è in proprio vivrà quattro settimane importanti: in arrivo nuove opportunità.

Pubblicità

CLASSIFICA OROSCOPO: ALL’ULTIMO POSTO IL TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Pesci sono nervosi e anche per questo devono dosare le parole. Meglio chiudere le porte a un passato che ha fatto male. Attenzione ai fraintendimenti. Anche le coppie sono tese, forse per un problema in famiglia. Moderare i toni e attenzione ai rapporti con i familiari. Nel Lavoro si può avere fiducia in un futuro migliore. Anche se sembra tutto difficile, in realtà le cose sono diverse. Ultimo gradino per il Toro, con due sole stelline. I nati del segno continuano a guardare con sospetto i sentimenti. Chi vive una storia difficile può avere un confronto diretto. Le coppie vivono alti e bassi, ma non devono discutere troppo. Saturno è ancora dissonante e tardano risposte lavorative, che influenzano l’andamento di coppia. Nel Lavoro si può riflettere, anche se rimane in sospeso una situazione da risolvere. Fra qualche mese si potranno raccogliere i frutti di tutto ciò che si è seminato nell’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA