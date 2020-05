Oroscopo Paolo Fox 24-29 maggio 2020 e classifica/ Gemelli, Bilancia e Ariete al top

Pubblicità

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per rivelarci la nuova classifica settimanale: dalle pagine di DipiuTv scopriamo che le cinque stelline vanno ai Gemelli. Settimana interessante per i single, che potranno fare nuove vonoscenze grazie a Venere nel segno fino a fine luglio. Cielo bello per gli incontri e per portare sul piano concreto una relazione virtuale. Le coppie possono rendere concreti i propri sogni e le più forti possono organizzare eventi importanti per casa o figli. Nel Lavoro, cielo favorevole per le promozioni. Marte è dissonante e un po’ di nervosismo non manca. La Bilancia è un periodo di risveglio emotivo e può vivere storie intense. Anche se qualcuno è più che altro alla ricerca di avventure e non storie importanti. Le coppie che hanno affrontato crisi ad inizio anno possono ritrovare l’equilibrio. Qualcuno può pensare ad un cambiamento per la prossima estate. Buona l’energia nel Lavoro, in crescita la forza. Lunedì un po’ di calo, ma in generale si potranno chiarire dei malintesi.

OROSCOPO PAOLO FOX: SERENITÀ PER ARIETE E CANCRO

Quali segni troviamo nella seconda posizione della classifica settimanale di Paolo Fox? Il suo Oroscopo ci viene annunciato su DipiuTV, dove scopriamo che l’Ariete è fra i segni a ricevere quattro stelline. I single possono iniziare nuove relazioni e vivere un vero e proprio riscatto per i sentimenti. Chi ha iniziato da poco una relazione sta ancora cercando di capire il futuro a due. Le coppie non devono arrabbiarsi. La stanchezza non manca, ma non bisogna reagire in modo eccessivo. Nel Lavoro, meglio non strafare. Qualcuno potrà cambiare alcune strategie, anche se le risposte tarderanno. Attenzione alle spese. Settimana tranquilla per il Cancro, soprattutto per chi vive un rapporto segreto. Bisogna mantenere la calma ed evitare di offendersi con facilità. Le coppie non devono insistere sulle differenze interne. Chi ha affrontato un cambiamento di recente può trovare un nuovo equilibrio. Nel Lavoro si potrà discutere un accordo o un contratto entro metà giugno. In ripresa, ma l’agitazione non manca.



