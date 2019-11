Oroscopo Paolo Fox 24-29 novembre e classifica settimanale/ Toro e Sagittario al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 24-29 novembre

Paolo Fox ci propone di nuovo le previsioni del suo Oroscopo e la nuova classifica settimanale. L’astrologo ci svela nello spazio di DipiuTv dedicato alle stelle che il Toro è fra i segni ad aver conquistato le cinque stelline. I single del segno hanno infatti dalla loro parte Venere, in aspetto favorevole. Dalla prossima settimana si unirà a Giove: ci saranno cambiamenti e forse qualche ostacolo da superare con semplicità. Le coppie devono perdonare gli errori del passato e guardare verso il futuro. Anche in caso di tradimento. Nel lavoro ci sono dei ritardi che verranno risolti in poche settimane. Al via nuovi progetti, anche se le stelle miglioreranno verso la fine dell’anno. Il Sagittario a caccia d’amore potrà contare su un periodo positivo grazie a Venere, nel segno fino a mercoledì. I nati del segno potranno ritrovare l’equilibrio, forse persino qualche ritorno di fiamma. Le coppie più favorite sono quelle che hanno già superato la crisi. Scontri ancora possibili con Vergine e Gemelli, soprattutto nel settore economico. Nel Lavoro c’è aria di cambiamento. Possibili trasferimenti o cambi di azienda. Gli imprenditori con una buona idea potrebbero ottenere risultati interessanti. I single del Capricorno potranno creare nuovi legami grazie all’arrivo di Giove nel segno. Chi è arrugginito con le conquiste potrebbe vivere il lasciarsi andare con un po’ di difficoltà in più. Le coppie riceveranno delle novità, meglio lasciar perdere il passato e le storie impossibili. Nel Lavoro non vanno sottovalutate invece le proposte. A dicembre qualcuno svilupperà un nuovo lavoro. Stelle vincenti per l’Acquario, forse diffidente nei confronti dell’Amore ma pronto peril cambiamento dei prossimi giorni. Le coppie sono intriganti: chi ha fondamenta forti può iniziare un progetto a due. Chi ha alle spalle tensioni e trasferimenti deve invece tenere a bada il nervosismo. Vento di cambiamento nel lavoro, ma anche un’occasione da non lasciati sfuggire. Dicembre sarà un mese importanti: meglio fare delle richieste fin da adesso.

Oroscopo Paolo Fox: momento interessante per l’Ariete

In seconda posizione nella classifica di Paolo Fox troviamo l’Ariete: lo svela l’astrologo per l’Oroscopo su DipiuTv, parlando dei segni che questa settimana hanno ricevuto quattro stelline. I nati del segno infatti vivono un momento interessante per gli affari di cuore. Il Sole è favorevole e si potrà ricevere maggiore ascolto. L’importante è mettersi in gioco. Attenzione per le coppie, alle prese con spese per casa o figli. Il consiglio è di evitare i conflitti, soprattuto nel fine settimana. Anche nel lavoro ci saranno degli scontri, ma anche cambiamenti che potrebbero lasciare perplessi. In vantaggio chi studia. I cuori solitari del Gemelli hanno un cielo limpido per i sentimenti. Maggiore fiducia nelle emozioni e nuovi rapporti da far partire nel mese di dicembre. Le coppie mettono alla prova il fascino e qualche scelta. Cautela per le questioni rimaste in sospeso. Nel Lavoro si vive una fase positiva per chi ha progetti in mente. Le stelle sono finalmente a favore dei nati del segno. Il single del Leone guarda all’Amore con maggiore positività. I rapporti neonati sono ancora sotto esame, anche se è il lavoro a distrarre. Le coppie vivranno una bella fine di novembre. Si possono programmare i progetti, le giornate saranno emozionante grazie a Sole e Luna favorevoli. Nel Lavoro bisogna abbandonare le strade che non funzionano, ma alcuni riceverano già le prime conferme nei prossimi giorni. La stanchezza si fa sentire. I nati della Vergine alla ricerca d’amore possono contare su emozioni positive grazie a Venere. Sabato intrigante, presto Giove sarà favorevole e ci saranno altri cambiamenti. Le coppie appena nate si rafforzano e chi ha vissuto una certa distanza si potrà riavvicinare. Nel Lavoro si potrà contare su Giove in aspetto positivo dalla prossima settimana. La fine di novembre si conclude con molti dubbi, ma recuperano meglio tutti i nati del segno che vogliono mettersi in gioco. Sono forti anche i Pesci, soprattutto da martedì, quando Venere ritornerà favorevole. Si recupera, si pensa al concreto. Cautela mercoledì per litigi e indecisioni. Le coppie sono creative, superano i problemi, si vive una svolta dal punto di vista dei sentimenti. Nel Lavoro è meglio abbandonare ciò che non funziona. In generale ci saranno delle opportunità, anche per chi è fermo da qualche tempo.

Oroscopo settimanale: Bilancia agitata, discussioni per lo Scorpione

Ultime tre posizioni per la classifica settimanale di Paolo Fox. Chi ha registrato tre e due stelline? Lo scopriamo grazie all’Oroscopo che l’astrologo ha annunciato su DipiuTv: tre stelline per la Bilancia, agitata e alle prese con tante emozioni da gestire. Scontri in arrivo nel fine settimana. Le coppie sono ancora bloccate per i tanti impegni. Meglio tenere alla larga le polemiche inutili fino alla fine del mese. Nel Lavoro ci saranno delle fratture, magari qualche cambiamento anche per quanto riguarda i progetti. Lo Scorpione rispolvera un sentimento o forse rivisita un rapporto a causa di una nuova visione più critica del sentimento. Le coppie invece sono insoddisfatte, forse a causa di entrate mancate. Il consiglio è di circondarsi di amici sinceri e fidati con cui potersi divertire. Nel Lavoro ci potrebbero essere discussioni, anche se Mercurio in transito in coppia con Marte attenua tutto. Da controllare le spese. Il Cancro conquista invece solo due stelline: i single del segno vivono un periodo complicato, pieno di ripensamenti. Non bisogna però dare voce ad un ritorno di fiamma, se la rottura riguarda una persona lontana o troppo diversa. Le coppie litigano, fanno chiarezza. Chi vuole mantenere il rapporto deve lasciarsi scivolare tutto di dosso. Nel Lavoro si rivedono accordi, collaboratori. Forse si chiudono anche delle collaborazioni. Il 2020 prevede cambiamenti più positivi.



