Oroscopo Paolo Fox, 24 agosto/ Previsioni Gemelli, Toro, Gemelli, Cancro

Andiamo a leggere per il profilo dell‘oroscopo di Paolo Fox quanto successo verso i jGemelli: mercoledì e giovedì alcuni nodi arriveranno al pettine, questa fase è di preparazione. Se si è iniziato con un nuovo progetto non ci saranno grandi risultati subito, ma poi con la fine dell’anno ci sarà di più. Periodo ottimo per liberarsi di un peso. Venere tornerà positivo da settembre in amore con possibile chiarimento.

Oroscopo Cancro: in amore si vuole essere chiari. Si è presi da una o due storie. Se ci sono stati problemi in amore forse perché Venere ha risvegliato troppo i sentimenti. Se si è in una situazione di grande difficoltà non si è stati così chiari. Voglia di ascoltare persone perse nel passato.

Oroscopo Leone: in certe giornate si è tormentati. Si va sempre forti con la voglia di dare di più se arrivano ulteriori problemi. Se non si lavora è normale avere qualche piccolo tormento in famiglia perché il segno ha sempre un ruolo sociale importante. Rapporti tesi con Scorpione e Acquario.

Oroscopo Toro: Luna opposta, si deve ragionare bene prima di dire cose sbagliate. Si è molto schietti, questo è un merito da altre parti un demerito. La diplomazia aiuta a volte. Soddisfazioni possono arrivare entro novembre. In questi giorni ci si potrà dare da fare con Giove e Saturno positivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA