Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2020: oggi per Ariete, Toro e Gemelli scopri le previsioni di Paolo Fox

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 24 aprile, su LatteMiele. Diamo uno sguardo ai primi quattro segni. L’Ariete ha un venerdì con Venere buona attiva fino agli inizi di agosto. Questo allora è un periodo veramente bello per l’amore. Si capisce che Saturno è stato dissonante nei confronti, pone come primo traguardo una certa sicurezza di tipo pratico ma a volte non si riesce a stare bene neanche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per ilToro?

Il Toro ha la Luna in buon aspetto e Giove intrigante, si può credere solo a ciò che si vede ma i segni di terra avranno qualcosa in più. Momento particolare. Non cambia molto dagli anni passati. Tante volte negli ultimi anni ci sono stati avvenimenti tragici. Quando c’è un oroscopo buono si può superare un momento difficile e trarre i migliori spunti anche da ciò che non va.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli devono capire che adesso è importante l’amore, da sabato la Luna è nel segno e regala qualcosa in più. Agitazione e tensione ci sono nel rapporto. Visto che Venere è nel segno forse noti che da tempo certe frasi e confidenze erano state abbandonate. Andrebbe sfruttata l’occasione per chiarire.

Pubblicità

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Il Cancro deve mettere a posto i suoi conti. Avere Giove in opposizione significa avere problemi sul lavoro che si devono ora portare avanti in vista di guadagni diversi. Saturno non è più contrario, ci sono dubbi ma si è ancora più forti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA