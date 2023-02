Oroscopo Paolo Fox, 24 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Toro a…

E’ venerdì 24 febbraio 2023 e anche oggi andremo a scoprire insieme il nuovo oroscopo di Paolo Fox. Essendo il quinto giorno della settimana l’astrologo della tv snocciolerà le sue previsioni e la sua classifica dei segni zodiacali per il weekend imminente.

Oroscopo Paolo Fox, Toro tirerete le orecchie a qualcuno? Acquario affaticato, Bilancia in lotta, Scorpione momento di scelte

“Toro, weekend da organizzare bene. Quando vi mettete in testa un’idea la programmate bene e trovate anche alleati. Se una di queste persone non è più in se dovreste redarguirla e chissà che questo fine settimane non vi costringa a tirare le orecchie a qualcuno. Acquario, affaticato. Domenica giornata migliore ma fra oggi e domani un po’ di noia, qualche qui pro quo. E’ importante anche solo uscire di casa, camminare, stare all’aria fresca. Attenzione alle interferenze anche in famiglia. Bilancia, 3 stelle. Periodo fino alla fine di marzo costellato da alcune lotte che voi stesse potreste rilanciare perchè siete stanchi di sopportare. Persone chi vi conoscono da anni potrebbe dirvi ‘Che vi è successo?’. E’ una situazione bellicosa che bisogna tenere sotto controllo, giornata così e così, ma domenica si recupera. Scorpione, stelle aiutano le relazioni, momenti di grande scelte per il lavoro. Chi ha un lavoro potrebbe cambiarlo oppure chiedere un aumento. Tanti Scorpione sono ad un punto di non ritorno per un legame, non solo di lavoro. Mi auguri che ciò che avete costruito ad inizio febbraio non sia distrutto. Se avrete un’attività in proprio otterrete buoni consensi”.

Oroscopo Paolo Fox, 23 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Capricorno a...

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno settimana di fatica, Cancro occhio all’amore, Ariete, vi siete liberati di un peso

“Capricorno, settimana da mettere in un angolo perchè è costata tanta fatica. Vi siete dovuti misurare con persone che vi hanno attaccato o accusato. La forma andrebbe curata e avete avuto anche qualche acciacchetto, weekend di relax. Cancro, settimana non di sprint. Dovete verificare la tenuta di un rapporto d’amore. State buoni se potete perchè se sollevate un polverone è peggio, rischiate di non avere chiare le idee e di buttare all’aria situazioni di persone che vi vogliono bene. Ariete, 4 stelle. Era in arrivo una grande soluzione e spero che mi diate ragione. Vi siete liberati di un peso, è faticoso, ma tutto dà i suoi frutti. Se avete resettato la vostra vita adesso siete contenti perchè pronti a mettervi in gioco, quindi doppiamente convinti di ciò che fate”.

Oroscopo Paolo Fox, 22 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox, Pesci siete persone diverse, Leone weekend per le relazioni, Gemelli relazioni forti, Vergine grande volontà di azione, Sagittario armi in più

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 febbraio 2023, e del weekend, si chiude così: “Pesci, 4 stelle. Fine settimana interessante, domenica un grande cielo. Le persone attorno a voi si sono rese conto che siete persone diverse, non siete più pronte al compromesso. Se qualcuno vi ha fatto del male lo avete congelato e ciò è un valore, le cicatrici vengono mostrate dai combattenti. 5 stelle per il Leone, fine settimane interessante, domenica intrigante per le relazioni sentimentali. Gemelli, un momento molto forte, 5 stelle, cielo che può provocare relazioni forti. Vergine, 5 stelle, siete partiti fra le nuvole ma meno male che arriva il weekend. Torna grande volontà di azione. Sagittario, weekend che può portare armi in più legate ad amore, seduzione e fascino: datevi da fare”.

Oroscopo Paolo Fox, 21 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA