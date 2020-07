Oroscopo Paolo Fox, 24 luglio 2020/ Previsioni Ariete, Bilancia, Acquario, Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare altri quattro segni. L’Ariete ha un venerdì interessante ma attenzione perché è bene dissipare tutti i dubbi d’amore prima che arrivi agosto. Sarà un mese che non necessariamente mette alla prova tutte le coppie. Bisogna stare attenti e i nuovi amori vanno gestiti con attenzione.

Oroscopo Bilancia: sta per abbracciare la Luna, un elemento di forza. Avete bisogno di tanto amore e affetto dopo le tante vicissitudini che voi avete passato. Nel vostro oroscopo per il mese di luglio si diceva che le situazioni professionali sarebbero state da chiarire. In amore se ci sono due storie dovete decidere.

Oroscopo Acquario: ha un fine settimana importante. Se avete un amico che vi piace ed è intraprendente fareste bene a frequentarlo. Ora per voi può nascere qualcosa di bello. Nel vostro modo di fare riscontrate tanta voglia di mettervi in gioco. In amore non ci sono stelle ottimali. Chi è single è in attesa di eventi, chi ha un amore è arrabbiato perché voi non andate d’accordo su questioni di soldi. Stranamente ora tendete a risparmiare.

Oroscopo Leone: rimonta in un fine settimana che promette bene per i sentimenti, tra venerdì e domenica è possibile ricucire uno strappo. Se qualcosa non è andato bene, nel mese di febbraio avete problemi di lavoro. Affrontate con saggezza. Alla fine ricompense, agosto e settembre in amore sono mesi positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA