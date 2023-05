Oroscopo Paolo Fox, 24 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Pesci a…

Anche per oggi, 24 maggio 2023, andremo a fare il punto sugli astri scoprendo lsoroscopo di Paolo Fox . L’astrologo, come da copione, ha presenziato nella piazza de I Fatti Vostri, in diretta su Rai Due, snocciolando la sua nuova classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci, Toro, Bilancia

“Pesci, dubbio di troppo. Quando dovete fare delle scelte siete presi da due azioni diverse, agire per interesse ma anche la nostalgia e la malinconia, quindi è molto complicato staccarvi e pensare di iniziare qualcosa di nuovo. Ora serve rimettersi in gioco, giornata di oggi faticosa. Toro, sentirete più forte il peso di ciò che state facendo. Giornate un po’ impegnative, il peso delle troppe cose crea anche dei disagi, serve calma e tranquillità. Tre stelle per la Bilancia, capacità di buttare all’aria il passato. Sapete come dissolvere al vento molte preoccupazioni e magari non ricorderete più una persona che vi aveva fatto male anni fa”.

Oroscopo Paolo Fox, 23 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Leone, Scorpione

“Sagittario, siete dubbiosi, una situazione in progresso, state vivendo delle novità ma dovete ancora arrampicarvi verso la cima. Volete che questo percorso sia vissuto con persone piacevoli. In amore non manca nulla ma se manca il tempo di fare ciò che voleste potreste stare male. Leone, mille qui pro quo, ma avete una grande capacità di azione soprattutto se avete enormi responsabilità. Sarà necessario imporvi, ultimamente vi è sembrato che alcune persone non fossero dalla vostra parte, quindi potreste circondarvi di nuove persone. Scorpione, 4 stelle, giornate di riflessione, bisogna farsi guidare dall’istinto. Siete molto passionali e quando qualcuno vi piace è difficile lasciarlo, ma evitate di fare passi nel buio”.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 22-28 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Ariete, Acquario, Gemelli, Cancro, Vergine

L’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 maggio 2023, si chiude così: “Capricorno, tornate sulla cresta dell’onda. Rimboccarvi le maniche, cambio di progetti e programmi, da mercoledì scorso è tutto sballato, e ciò vi affaticherà perchè dovrete fare più cose nel giorno. Amore, c’è spazio per una richiesta dei partner? Cercate di non amareggiare nessuno. Ariete, recupero soprattutto nella seconda parte della giornata. Siete un po’ assorti nei vostri pensieri ma anche molto sinceri e ciò vi crea qualche incidente diplomatico, giornata interessante sul finire. Acquario, da questa sera un po’ di tensione e stanchezza, forse dovete fare il muso duro rispetto a situazioni che non vi piacciono. Gemelli, cielo importante, siete forti, avete nuove strategie per fare le cose che vi piacciono di più. Cancro, siete innamorati della vita, fluite della sensazioni più belle in maniera diretta. Vergine, metterete a frutto molte situazioni importanti e in questi giorni ragionate meglio e vi lasciate prendere dal destino, cosa che non avete fatto in passato”.

Oroscopo Paolo Fox, 19 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario...

© RIPRODUZIONE RISERVATA