Oroscopo Paolo Fox, 24 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a…

Siamo pronti per un nuovo oroscopo di Paolo Fox, quello di oggi, venerdì 24 marzo 2023, e del weekend che sta per cominciare. L’astrologo si è accomodato nella piazza de I Fatti Vostri, svelando la classifica dei segni zodiacali.

“Bilancia, 2 stelle. Si passa da una situazione di totale fermo a una diversa, dipende molto dal vostro cielo di nascita. Chi ha ascendenti di fuoco è stato preso da eventi e si è trovato un po’ a disagio. Vi siete esposti o vi hanno costretto a farlo, ci vuole pazienza, presto novità. Cancro, vi trovate in una condizione particolare: è l’alba di una nuova vita ma c’è troppa nebbia e il sole sarà più attivo fra qualche settimana. Avete dei brividi di tensione e vi siete sentiti un po’ distratti negli ultimi tempi. Pesci, 3 stelle, domenica giornata particolare. Non potete fare più finta di nulla, prendere o lasciare: non si può più attendere, la barca va curata e bisogna salpare verso nuovi lidi. Alcuni dovranno fare scelte di lavoro un po’ costrettive per motivi di famiglia. Leone, da qualche tempo ci sono disturbi. Ci sono problematiche che arrivano da persone non stimate e ciò può essere un problema”.

“Scorpione, voglia di chiarire situazioni che non vanno bene in amore o che sono conflittualità, come ad esempio qualche problema sul lavoro. Alcuni progetti sul lavoro potrebbero cambiare, siete in una fase di transizione, ma domenica giornata migliore. Gemelli, 4 stelle. Fase di reazione non sempre positiva verso accordi e contratti che andranno rivisti, cielo che però protegge l’amore nel weekend. Acquario, grande giornata per i sentimenti quella di domenica. Non lasciate il certo per l’incerto, domenica si apre un varco e potrebbero esservi dei dubbi. Potreste arrabbiarvi un po’ se voleste modificare qualcosa della vostra vita. Toro, weekend importante. Se avete vicino una persona del Toro vi sentite rilassati perchè i Toro hanno questa capacità di fare stare bene. In questo momento dedicatevi a voi stessi e rilanciate un po’ di serenità con una visione del mondo meno critica”.

E concludiamo come sempre l’oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni zodiacali con le migliori posizioni di oggi: “Vergine, domenica un po’ di calo ma bene venerdì e sabato, ci sono cose da definire sul lavoro ma non dovete sempre pensare alle cose che non funzionano, fate quello che vi piace di più. Ariete, cielo favoloso per impostare una nuova vita, presto vi toglierete soddisfazioni: se ve ne siete andati da un certo luogo vi rimpiangono. Sagittario, staccate la spina e un po’ di relax venerdì e sabato, mentre domenica un po’ pensierosi. Capricorno, chiudiamo in bellezza, non ve la prendete per gli altri, andate avanti e arriveranno grandi risultati sul lavoro che in amore”.

