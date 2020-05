Oroscopo Paolo Fox 25-26 maggio/ Previsioni oggi e domani: Ariete top, Vergine flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani previsioni 25-26 maggio: segni top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top tra oggi e domani. Ariete: la situazione sentimentale del segno è intrigante e questo potrebbe permettere di crescere e di riuscire ad ottenere molto presto dei risultati. A livello professionale ci saranno presto delle intuizioni interessanti. Attenzione però alle prossime 24 ore quando la Luna diventerà contraria. Toro: oggi ci sono Luna e Marte favorevole, con la prima che continuerà ad essere in ottimo aspetto anche domani. Il segno comunque non si sente in grande forma anche perché sul lavoro ci sono stati dei battibecchi. Nonostante questo non si dovrebbero rimandare i progetti che si hanno in mente. Gemelli: c’è grande voglia di rituffarsi nella vita di tutti i giorni dopo un periodo non facile. L’idea è quella di fare qualcosa di nuovo con dei cambiamenti anche dal punto di vista della famiglia. Da domani ci sarà anche la Luna favorevole che potrebbe permettere di vivere delle novità dal punto di vista dei sentimenti.

Bene Cancro, Scorpione e Sagittario

Cancro: la Luna è nel segno e questo porta a crescere e non di poco le emozioni. Da domani ci sarà ulteriore voglia di recuperare anche se si è stanchi e magari c’è un po’ di agitazione che può creare qualche problema. Leone: Venere è attiva e regala buone sensazioni verso il futuro. Si vive una giornata di recupero, ma dalle prossime 24 ore si potrà iniziare a pensare con ottimismo all’estate. Attenzione domani a fare passi falsi visto che la Luna è dissonante. Scorpione: si cresce dal punto di vista dei sentimenti. Presto arriverà una notizia intrigante per quanto riguarda il lavoro. Sarà importante molto presto rendersi conto che ci potrebbero essere giovamenti a lavorare con attenzione sulle relazioni esistenti. Sagittario: la Luna non è più dissonante e questo rende il segno tranquillo. Presto ci potrebbe essere un cambiamento. C’è voglia di innamorarsi, mentre sul lavoro c’è un po’ troppa agitazione.

I segni flop delle previsioni di oggi e di domani di Paolo Fox

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni flop tra 25 e 26 maggio 2020. Vergine: si dovrebbe essere maggiormente prudenti. A livello di lavoro c’è forza per reagire. Da domani si potrà lavorare per arrivare a dei risultato concreti e molto importanti. Si deve aspettare però che i tempi siano maturi. Bilancia: la Luna è negativa in questo momento, in opposizione crea dei problemi. Per quanto riguarda il lavoro si devono evitare quelli che possono essere facili conflitti d’interesse. Inoltre si deve rimanere attenti visto che la Luna dissonante da domani farà il suo arrivo. Capricorno: ci sono tensioni a livello sentimentale, ma si deve capire che si devono affrontare situazioni con personalità e voglia. Si è un po’ stanchi e si deve evitare di litigare con gli altri perché porta via solo altre energie.

Oroscopo: male Acquario e Pesci

Acquario: stanco e nervoso il segno non vive un grande momento, si devono presto evitare i gesti eccessivi. Si spera di vivere delle situazioni intriganti con un futuro che potrà sorridere. Pesci: si cresce dal punto di vista dell’amore dove ci saranno spunti non di poco conto. Attenzione però al lavoro. Da domani forse sarà il caso di gestire tutto con maggiore cautela. Il futuro è importante da programmare ma anche da vivere piano piano giorno dopo giorno.



