Oroscopo Paolo Fox, 25 agosto/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele. L’Ariete ha una giornata faticosa ma poi nel pomeriggio e mercoledì e giovedì avrete un buon recupero. Ci sono tante titubanze, sarà un anno importante il prossimo e questo era già stato anticipato nelle previsioni. Contrasti e tensioni sono acuiti da problemi di questi ultimi sei mesi. Tutti abbiamo vissuto problemi. Normale sentirsi spaesati e a ciò si aggiunge la vostra scelta e tendenza verso scelte più complicate. In amore agosto non è stato il massimo della vita e anche le nuove storie sono nate in modo incauto. Buone notizie perché settembre rimette in ordine il vostro cuore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ha una giornata faticosa al mattino e poi torna tranquillo, poi il sabato e la domenica saranno giornate interessanti. Nonostante quello che è accaduto in tempi recenti è tutto sommato tranquillo, ma non è beata incoscienza, e sapete bene a chi dovete dare retta. Le crisi vi aiutano anche a crescere, entro l’estate soddisfazioni e novità.

Oroscopo Gemelli: hanno un pomeriggio sottotono e fino a giovedì voi potreste trovarvi in stato di abbandono. Quando siete così contrariati vuol dire che voi non state bene. Le relazioni che hanno più bisogno d’aiuto sono quelle con Vergine e con Sagittario.

Oroscopo Cancro: è innamorato e in questi giorni deve parlare d’amore. Agosto potrebbe essere stato un mese importante ma disordinato per relazioni perché Venere nel segno significa che può capitare di tutto e di più. Quindi ora avremo nuovi amori e quelli che hanno sentito da poco battere il cuore avranno il loro momento ma anche coloro che sono stati distratti da qualcuno. Attenzione a non dare spazio a relazioni inutili. Se avete a che fare con Pesci o Scorpione il batticuore è doppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA